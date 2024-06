Tartus avatud avalikud kunstiteosed kutsuvad üles linnaruumis aega veetma

Tartu kesklinna on valminud uued kohaspetsiifilised kunstiteosed, mis kutsuvad linnaruumis aega veetma ja loominguliselt tegutsema.

Holmi pargis ja Shaté tantsukooli parklas asuvad koreograafi William Forsythe'i teerada pealkirjaga "Proovi kõndida ilma rütmita" ning briti kunstnike Simon ja Tom Bloori istumisplatvorm Istla. Mõlemad teosed on valminud Tartu Kunstimuuseumi peagi avatava näituse "Viltuse maja saladused" ja projekti "Kunst loob lähedust" raames.

Koreograaf William Forsythe lõi uue koreograafilise objekti spetsiaalselt Tartu avalikku ruumi, et aktiveerida Holmi pargi muruala, mis asub Kaarsilla ja Shaté tantsukooli vahel. Tegemist on 30 meetri pikkuse jalgrajaga, millel on punane EPDM-kummist kate ja kirjalik juhis: "Proovi kõndida ilma igasuguse rütmita".

Teos kuulub Forsythe'i koreograafiliste objektide ja instruktsioonide seeriasse, mis pööravad tähelepanu inimese füüsilisele kohalolule ja liikumisele etteantud keskkonnas.

Simon ja Tom Bloori loodud Istla asub Shaté tantsukooli parklas kohe Forsythe'i raja kõrval. Teos koosneb lehisest terrassimoodulite ebakorrapärasest kollaažist, kruusast, rehvidest istmetest ja istutuskastidest, taimedest ning muust. Teose loomisel said kunstnikud ainest paiga ajaloost ja tantsukooli õpilaste tagasisidest, mis puudutas ümbruskonna avalikku ruumi ning selle vajakajäämisi noorte silmis.

Noored tundsid puudust atraktiivsetest ja turvalistest kohtadest, kus nad saaksid igal ajal olla, suhelda ja erinevate tegevustega tegeleda. Uue platvormiga pakuvad kunstnikud välja koha, mis võib ajas muutuda ja kuhu saab lisada erinevaid funktsioone. Nime Istla mõtlesid välja tantsukooli õpilased. See on inspireeritud kunagisest Holmi saarest, mis piirkonnas asus, ning platvormi funktsioonist istumis- ja puhkekohana.

Autorite ja maaomanike loal jäävad teosed praegustesse asukohtadesse vähemalt paariks aastaks.