"Pahupidi 2" tõi möödunud nädalavahetusel kinno üle 22 000 vaataja

Kui "Pahupidi 2" tõi oma esimese nädalavahetusega kinno 22 646 vaatajat, siis üleelmise nädala vaadatuim film "Pahad poisid: sõida või sure" kogus sel korral 4027 vaatamist. Kahe nädala peale kokku on Martin Lawrence'i ja Will Smithi krimikomöödia kogunud 19 653 külastust.

Uutest tulijatest sisenes tabelisse ka austria luuletaja, Ingebor Bachmanni elul põhinev film "Ingemor Bachmann – teekond kõrbe", mis tõi kinno 493 kinosõpra.

Hetkel kõige pikemaajalisema tabelieduga on "Ahvide planeedi kuningriik", mis püsib vaadatuimate filmide tabelis juba kuuendat nädalat (15 865).