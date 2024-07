Uues lavastuses Heinrich Stahli kehastav Sagor: lustin tema tegelaskujuga päris palju

Heinrich Stahl saabus Järva-Madise kiriku juurde pastoriks kohaliku mõisniku Adam Schrafferi kutsel. Saksa soost Stahl hakkas õppima eesti keelt, et ennast kohalikele arusaadavaks teha.

Dramaturg ja lavastaja Arlet Palmiste sõnas, et Heinrich Stahli teened eesti kirjakeele arendamisel on märkimisväärsed. "Ta kirjutaski esimese eestikeelse õpiku. See oli suunatud ja mõeldud saksa kirikuõpetajatele, et need siis luterlikust vaimust lähtuvalt hakkasid oma teenistusi eesti keeles ehk maakeeles pidama. See oli esimene samm selle suures keele arengus," lausus Palmiste.

Kuigi Stahl oli ajalooline isik, on lavastuse sündmustik suuresti siiski välja mõeldud. "Tegemist on fiktiivse olukorraga ja fiktiivse lavastusega, nii et ma lustin selle tegelaskuju ümber ja temaga päris palju," märkis Heinrich Stahli osatäitja Reimo Sagor.

Mängivad Reimo Sagor (Vanemuine), Tarvo Sõmer (Rakvere Teater), Liis Haab ja Riho Rosberg, kaasa teevad regilauluansamblid Arhailised Mehed ja Ambla Naised.

Lavastaja Arlet Palmiste, kunstnik Riina Vanhanen, muusikaline kujundaja Urmo Kütismaa, etenduse juht Triinu Palmiste.

"Stahli grammatikat" mängitakse Kukenoosi küünis kaheksal korral juulikuus.