Hiiu Folk haarab taas kogu saare

Hiiu Folk sai hoo sisse Sõru sadama paadikuuris, kus festivali avasid kandlemängijad.

Üks Hiiu Folgi tunnusjoontest on see, et kontserdid ja üritused toimuvad üle kogu Hiiumaa.

"Hiiumaa on väga armas maa ja seda tahaks inimestele, kes siia tulevad, rohkem näidata ja seepärast on programm ka sel moel üles ehitatud, et inimene, kes tuleb, saaks ülevaate kogu Hiiumaast," selgitas Hiiu Folgi juht Astrid Nõlvak.

"Me oleme tegelikult esimest korda, aga kuna mina olen ise Hiiumaalt pärit ja tütar nii väga tahtis, et ühe korra võiks ju Hiiu Folgil ära käia, siis sellepärast tulimegi, et ikkagi kodusaar ja süda on ikkagi siin," rääkis folgi külastaja Eveli.

"Hiiumaa on nii tore armas väike koht, et tundus, et siin on selline mõnus folgi energia," lisas Lisette.

Festivali avapäevale panid mereteemaliste laulude kontserdiga punkti Marko Matvere ja Peep Raun.

Matvere sõnul kirjutati kõige paremaid merelaule purjelaevade ajastul.

"Kõik merelaulud, kaasa arvatud need laulud, mis võib-olla sünnivad alles kuu aja pärast mõne helilooja peas, on seotud purjelaevanduse kuldajastuga ehk siis konkreetse perioodiga merenduse ajaloos," rääkis ta.

Hiiu Folk kestab selle nädala lõpuni.