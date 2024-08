Suri hittloo "Stay" laulja ja doo-wop'i staar Maurice Williams

Maurice Williams sündis Lõuna-Carolina osariigis Lancasteris. Oma muusikalist teekonda alustas Williams juba keskkoolis, kus ta pani kokku enda esimese ansambli Royal Charms, millest lõpuks arenes välja bänd Maurice Williams and The Zodiacs, kellega saavutati juba laiaulatuslik edu. Williams oli 20. sajandi teise poole doo-wop'i skeene üks olulisemaid figuure.

Williams on enim tuntud oma loo "Stay" poolest, mille ta kirjutas, kui ta oli veel kõigest teismeline. Lugu jõudis Billboard Hot 100 tabelis esikohale ning on senimaani kõige lühem lugu, mis tabeli tippu jõudnud. "Stay" on kõigest 1 minut ja 36 sekundit pikk.

Williamsi laulu on kasutatud palju ka filmikunstis, näiteks 1987. aasta romantilises draamas "Dirty Dancing".

Maurice Williamsi kuulsaim lugu "Stay" filmis "Dirty Dancing":