Haapsalus on väljas Soomes ilmunud Balti keti teemalise lasteraamatu näitus

Raamat "Sel päeval" jutustab loo lapsest, kes otsib oma kadunud võtit. Päeva lõpus asub ta perega teele, et osaleda Balti ketis.

"Raamatu tekst ei ole Balti ketist vaid hoopis selleks valmistumisest," selgitas raamatu teksti autor Eppu Nuotio.

Autori sõnul on see teadaolevalt esimene lasteraamat, mis Balti keti teemat puudutab.

Teosele lisaks pandi kokku väike näitus, mis jõudis nüüd Eestisse. Raamatu põhjal kujundatud toas saab uudistada näiteks illustratsioone, aga võib heita ka pikali, et mõtiskleda vabaduse tähenduse üle.

Näituse ja raamatu tõukeks oli autorite soov meenutada soomlastele Balti ketti.

"Me tahtsime öelda soomlastele, et kas te siis ei mäleta seda. Paljud noored ja isegi meie eas inimesed ei räägi sellest eriti, kuigi see on väga oluline asi," ütles raamatu illustraator Sanna Pelliccioni.

Eppu Nuotio luges soomekeelse loo Haapsalu lasteraamatukogu mudilastele ette oma emakeeles ja raamatukogu juhataja Jaanus Kõuts kordas tema lauseid eesti keeles. Sanna Pelliccioni maalis samal ajal seinale jutul põhineva suure pildi.

"Kõige toredam tundus see, kui nad hakkasid seal laulma sellest vabadusest," ütles Haapsalu lasteraamatukogus lugu kuulanud Saskia.

Eppu Nuotio loodab, et kunagi ilmub raamat "Sel päeval" ka eesti keeles.