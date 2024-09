Galerii: Tütar galeriis avati Johannes Luige isikunäitus

Näitusele on kunstnik koondanud nii varem valminud kui ka paar täiesti värsket tööd, millest suurem osa tegeleb materjali enda uurimise ning odava ja kalli materjali omavahelise võrdlemisega. Kui seni on Johannes Luik lähtunud näitustele kohaspetsiifilisemalt, siis antud juhul on jäänud ta pigem objektipõhiseks.

"Olen proovinud siia galeriisse kokku panna erinevate aastate jooksul valminud tööd, mis tegelevad protsessipõhise kunstiga ja võtavad pikemalt aega. Kui rääkida protsessist, siis meil on tihti mingi eesmärk, mille poole me püüdleme, selline pingeline, et kohe jõuab, kohe jõuab, sellest ka siis "Maja põleb" motiiv. "Mina ootan" on teatud mõttes kinnijooksmine või loome kitsaskoht, kus on mõnikord vaja mitte midagi muud teha, kui lihtsalt oodata," selgitas Luik.

Johannes Luige näitus Tütar galeriis jääb avatuks 20. oktoobrini.