Kumu projektiruumis avati Sirja-Liisa Eelma näitus

Sirja-Liisa Eelma näitus sai algtõuke Kumu kunstimuuseumi püsinäitusel väljasolevast baltisaksa maalist "Bluhmi maja interjöör Tallinnas".

"Maal kujutab ühte stseeni Bluhmi majas Tallinnas. Maal võlus mind sealt õhkuva teatava aegade ülese vaikusega ja justkui mingi tardunud hetke jäädvustusena. Ja siis olid mõningad detailid nagu roosa sirm, roosa kleit ühe naise seljas," ütles kunstnik Sirja-Liisa Eelma.

Roosa värvi erinevad varjundid kumavad läbi ka Eelma enda maalides.

Carl Waltheri teose puhul on tegemist haruldase baltisaksa maaliga, mis kujutab ajaloolise täpsusega konkreetset perekonda ja nendele kuulunud maja Tallinnas. Maali keskmes on pereema surivoodil.

Eelma tegi põhjaliku uurimistöö ja pildianalüüsi ning sidus selle oma isikliku looga.

"Ettevalmistusperioodil õnnestus meil külastada ka seda reaalset ruumi, kus see stseen aset leiab. See maja on täiesti alles ka täna, Pikk 57 ja tegelikult minu vanaemal oli sealsamas Tallinna vanalinnas üks korter, kus ta elas pärast sõda kuni 1990. aastateni. Mina olen seal palju viibinud ja hakkasin nägema seoseid selle Bluhmi maja interjööri ja minu vanaema kodu interjööriga. Sealt sai alguse seoste areng, mis rullub lahti siin näituse saalides," ütles Eelma.

Näitus jääb avatuks märtsi lõpuni.