Tallinnas algas 19. Disainiöö festival

Tõuke seekordseks teemaks andis samasisuline Euroopa Komisjoni projekt, mis keskendub loometegevusele kümne Euroopa riigi ääremaadel. Krulli kvartalis toimuva Disainiöö põhiküsimused on, kas hea avalik ruum on ainult suurlinnade privileeg? Kuidas muuta ümbritsev keskkond huvitavamaks ja mugavamaks? Ning mis on vajalik selleks, et vältida lauslinnastumist?

"Me keskendusime sellise teemale nagu ääremaad, maha jäetud kohad ja nende elustamine loometegevusega," tutvustas Disainiöö peakorraldaja Ilona Gurjanova. Näiteks on üleval näitus kümne maa tulemustest, mida nad on oma maa väikekohtadega teinud. "Meie valisime väikekohaks Joaveski, 23 elanikuga külakesega, mis kunagi õitses ja kus tööstus käis. Sealses vanas papivabrikus oleme teinud uuendusi ja viime kõik oma väliskülalised ka teisipäeval sinna vaatama."

Disainiöö avaetendusel esineb Eik, kes suunab Gurjanova sõnul tühjade ruumide valu riimidesse.

Disainiöö festival kestab Tallinnas Krulli kvartalis 22. septembrini.