Galerii: Artdepoos avanes Tarmo ja Ivika Luisu ühisnäitus "Laetud"

Tarmo Luisk esitleb valgusteid ja valgusobjekte, mida on keerulised üheselt liigitada – kas need on kunstiteosed või unikaalsed disainiesemed? Või kas üks peabki välistama teist?

Maalikunstnik ja animafilmikunstnik Ivika Luisk esitab näitusel õlimaale, mis peegeldavad tänapäeva iseloomulikku ambivalentsust. Seekordsel väljapanekul keskendub Ivika mälujälgedele, unistustele, peegeldustele meid ümbritsevast maailmast, samuti sisekaemuslikele tõlgendustele ja mõtisklustele.

"Oleme jaganud ateljeed peaaegu 30 aastat ja oleme ka varem korraldanud ühisnäitusi. Sellised näitused nagu "Mees. Naine ja näitus" ning "Luisud hoos" on tõenäoliselt jäänud teile meelde ning muutnud arusaamu kunstist ja disainist. Kuid see pole olnud meie eesmärk! Pigem on see olnud soov fantaseerida, mõtiskleda, katsetada piire, avastada uut ja luua, luua, luua. Nautida teekonda ja elada omas maailmas – heas mõttes. Ka värske looming on sündinud pühendumuse ja kirega. Kuna piiratud ruumis koos töötamine on mõjutanud mõlema loomingut, otsustasimegi taas ühise väljapaneku kasuks. Mis saakski paremini kokku sobida kui maalid ja valgustid!" tutvustavad Luisud.