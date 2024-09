"Kaarel Kurismaa ajatuse piirid" võitis India filmifestivalil parima stsenaariumi preemia

"Filmi tegemine on alati seiklus ja sa ei tea kunagi, kuhu see sind viib. Ma ei ole kunagi Indias käinud ja tahtnuks minna küll. Esitasin viisataotluse ja sain vastuse küsimustega, kes on teie meessoost saatja. Kuna ma olen suhteliselt iseseisev naine, otsustasin, et ei lähe. Aga väga tore, et Eesti filmikunsti nähakse Indias. Muidugi on auhinda alati meeldiv saada, kuid filme tehakse siiski mitte auhindu sihtides, vaid selleks, et jagada mingit lugu või põhjusel, et sa lihtsalt ei saa vaikida," ütles režissöör Aljona Suržikova.

"Kaarel Kurismaa ajatuse piirides" annab režissöör Aljona Suržikova sõna kunstnikule endale ning tema abikaasale ja kolleegile Mari Kurismaale – nad räägivad oma elust ja kunstist, eelkõige sellest, kuidas sündisid meistri kuulsaimad kineetilised teosed.

Filmis osalevad ka Kaarel Kurismaa sõber Tiit Pääsuke, galeristid Olga Temnikova ja Esther Schipper, kuraatorid Liv Cuniberti ja Katrin Mayer, kunstiajaloolased Ragne Soosalu, Andres Kurg ja Sirje Helme, kunstiajaloolane Tamara Luuk ning kunstnik Kiwa.

"Kaarel Kurismaa ajatuse piirid" on vaadatav ka Jupiteris.