Kaupo Kruusiauk: Anett oli lõpuni välja täisprofessionaal

Kruusiauk ei osanud täpselt ette ennustada, milline film lõpuks kokku tuleb. "Kui olime natukene aega filminud, siis Anett ütles, et on selline plaan, et ta soovib karjääri lõpetada. Teadsin seda päris palju enne avalikkust ja loomulikult see plaani muutis. Algselt oleks ta ilmselt olnud rohkem spordifilm ja keskendunud pikema aja peale, praegusel juhul keskendub film väga lühikese aja peale ja tuli hästi kiiresti filmida, põhimõtteliselt iga hetk oli mingis mõttes viimane," selgitas Kruusiauk "Terevisiooni" stuudios.

Režissöör usub, et kokkuvõttes jõuti filmi uurimisobjektile üpris lähedale. "Mu fookus oli algusest peale Anetti kui sportlase peal ja läbi selle tema kui inimese avamisel. Loomulikult on ka selliseid lõike, mis on rohkem intervjuu vormis," rääkis Kruusiauk.

Huvitav aspekt, mis režissöörigi töö käigus üllatas, on keskkond ja tennisemaailma telgitagused, kus arvestatav osa kaadritest aset leiab. "Tavaliselt näeme lihtsalt seda, kuidas mängija tuleb väljakule ja sellega see kõik piirneb. Sealjuures on ka üks oluline aspekt, mis puudutab praktiliselt ainult tennist, et seda mänguolukorda ehitatakse üles, treenerid ja füsioterapeudid kõik valmistuvad ja siis see võib plaks läbi olla, kaotad esimeses voorus ja mis siis nüüd saab? Seal ei saa midagi ette planeerida. See oli üks asi, mis mind hämmastas," tõdes Kruusiauk.

Kruusiauk lisas, et ei olnud varem ka nii lähedalt näinud, kui suur ohverdus tippsport ikkagi on. "Tennises eriti, kus konkurents on niivõrd tihe ja kogu see maailm on oskuslikult pöörlema pandud. See on kohati nagu töö, tõesti, aga võib-olla Anetti jaoks võib-olla see karjääri viimane ots mõjus natuke rohkem nagu töö," sõnas Kruusiauk, viidates Kontaveidile, kes filmis oma treeningprotsessi tööl käimisega võrdleb.

"Samas oli see väga huvitav, et ta treenis endiselt maksimumiga. Seal ei olnud mingisugust käegalöömist. Kui ta oli karjääri lõpetanud, siis ma käisin kaasas ühel lõpetanud mängijate turniiril, mille Anett võitis ja kus ta mängis väga hästi. Seal oli ka seljavalu probleem olemas, aga ta oli ikkagi täisprofessionaal kuni lõpuni," leidis Kruusiauk.