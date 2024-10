Eesti Rahvusmeeskoori juhina alustab Saale Fischer

Ettepaneku asuda Eesti Rahvusmeeskoori tegevjuhiks tegi Saale Fischerile Eesti Kontserdi juht Kertu Orro. "Eesti Rahvusmeeskoor on maailmalavadel hinnatud ja oodatud esineja. Kooril on muusikaliselt väga kõrge tase ning kaalukas roll Eesti koorilaulutraditsioonide hoidja, kandja ja populariseerijana. Selle kõige haldamine nõuab väga head organiseerimisvõimet ja süstemaatilist tööd. Saale Fischeril on rikkalikud kogemused nii muusikuna kui ka ansambli Floridante eestvedajana. Tema kasuks räägib asjaolu, et ta on hästi tuttav ühtviisi nii muusika esitamise kui ka kollektiivi juhtimise ja selle tehnilisema poolega," ütles Orro.

"Rahvusmeeskoor on üks neist Eesti kultuurielu konstantidest, kelle olemasolu saatel olen üles kasvanud. Minu teadlikku teadmisse jõudsid nad aga kümmekond aastat tagasi, kui kunstiliseks juhiks sai Mikk Üleoja – oli raske mitte märgata, kuidas iga arvustus kiitis ja kiidab tänini meeskoori hüppeliselt tõusnud taset. Näen siiski, et Ernesaksa-aegne meeskoori ustav publik on praeguseks lahkunud suures osas teistele jahimaadele ning minu esimeseks suureks ülesandeks administratiivjuhina on koori uuesti nii-öelda pildile saamine, seda nii Eestis kui ka rahvusvaheliselt," rääkis Fischer.

Saale Fischer on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli ärikorralduse erialal, kuid teinud seejärel kannapöörde muusikasse. "Mu palgatöö on viimased kolm aastat olnud erasektoris, kuid selle kõrvalt olen saanud teha nii muusikutööd klavessiinimängijana kui ka panustada erinevate kultuuriprojektide teostumisse. Oma tausta tõttu loen ma ühesuguse huviga nii turundusplaani, eelarvetabelit kui ka partituuri ning suhtlen rõõmuga nii agentide kui ka autojuhtidega. Küllap on see põhjus, miks mulle Eesti Kontserdist see tööpakkumine tehti," lisas ta.

Saale Fischer omandas magistrikraadi ajalooliste klahvpillide erialal Trossingeni Muusikakõrgkoolis ning kaitses 2020. aastal edukalt doktorikraadi Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias. 2019. aastast on ta korraldanud Haapsalu vanamuusikafestivali. Fischer juhib ka barokkansamblit Floridante.

Varem on Saale Fischer töötanud Eesti Kontserdi külalisprodutsendina, konsulteerinud viit Euroopa kõrgkooli ühendavat projekti Monteverdi Mosaik, olnud klavessiinipalade kogumiku "The Contemporary Harpsichordist" idee algataja ja toimetaja ning kirjutanud ja välja andnud ka juubeliraamatu "Hortus Musicus. Viiskümmend". Lisaks on ta avaldanud artikleid ja intervjuusid Eesti muusikaajakirjanduses.