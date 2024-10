Lühifilmid "Õmblusmasin" ja "Vaatamise kunst" valiti Ji.hlava filmifestival võistlusprogrammi

Mõlemad Eesti lühifilmid osalevad rahvusvahelises võistlusprogrammis "Short Joy", kus parim film pälvib õiguse kandideerida ka Ameerika Filmiakadeemia lühifilmi Oscarile ja Euroopa filmiauhindadele.

Short Joy võistlusprogrammi filmidest saavad osa filmihuvilised üle maailma ja publiku hääletusel selgub ka võitja. Filmid on veebis tasuta vaatamiseks saadaval 10. oktoobrist kuni 3. novembrini ja kuni 24. oktoobrini saab oma lemmiku poolt ka hääletada.

Ülo Pikkovi film "Õmblusmasin" on lugu Petseri linnast ja sealsetest inimestest jutustatuna läbi režissööri vana-vanaema elusaatuse. See on film inimeseks olemisest ja inimeseks jäämisest ka kõige lootusetumal hetkel.

Läti režissööri Andris Gauja film "Vaatamise kunst" jutustab meile astronoomidest ja limaseente teadlastest, kes püüdes avastada asjade olemust, näitavad meile uudishimu kaunidust.

"Õmblusmasin" ja "Vaatamise kunst" kuuluvad mõlemad lühifilmide kogumikku "Metsik lõuna", mis koondab kokku kaheksa lugu Tartust ja Lõuna-Eestist, kus püütakse tabada ellujäämise kunstide nippe ja saladusi.

28. Ji.hlava filmifestival toimub Tšehhis 25. oktoobrist 3. novembrini.