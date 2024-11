Lühifilmide kasseti "Metsik lõuna" filmid jõuavad Tartu hoonete seintele

Nelja Eesti ja nelja välisrežissööri lühifilmides rullub lahti kaheksa lugu Tartust ja Lõuna-Eestist, kus püütakse tabada ellujäämise kunstide nippe ja saladusi. Novembrikuises vabaõhukinos kohtuvad karakatid ehk Peipsiveere mädmäksilikud autod, võluvad Tartu mittekohad, metsiku saksa naise elu vee ja elektrita, vallatu kits ja segased külapeod, Annelinna elanike erinäolised elud, mälestuslik Petseri, limaseened ja kosmoseuuringud ning muidugi ellujäämise kunstnikud tänasest päevast ja aastate tagant.

"Kino kui meedium vajab pimedust, et projektori valgusvihust saaks kinolood vaadatavaks. Kui muidu on selleks vaja varjatud kinnist ruumi, siis meie novembrikuu pimeduses saab seda kogeda ka vabaõhukinos. Selles karges ajas on lühifilmiformaat sobilik väikeseks peatuseks, audiovisuaalse loo kogemiseks ning selle loo ja linnaruumi sümbioosist rikkamana edasi liikumiseks.", selgitab filmikogumiku "Metsik lõuna" kuraator Kaarel Kuurmaa.

Filme näeb neljal seinal Tartu kesklinnas. Esimesel õhtul, 7. novembril näeb festivali teekonnal kõiki kaheksat filmi. Reede õhtul, 8. novembril säravad ekraanil välisrežissööride filmid, laupäeval, 9. novembril saab tutvuda aga Eesti autorite loominguga.

Reede ja laupäeva õhtul toimuvad ka kuraatorituurid, kus filmisõpru juhatab avastusretkel filmikogumiku kuraator Kaarel Kuurmaa. Filmituurid alustavad kell 19.00 Toomemäelt toomkiriku varemete juurest.

Ellujäämise Kunstide Dokprogrammi raames sündinud filmikogumik "Metsik lõuna" kuulub Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 põhiprogrammi.