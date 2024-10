Jaan Toomik, Kaido Ole ja Marko Mäetamm avasid Viljandis oma esimese ühisnäituse

Kunstnikest põlvkonna-kaaslased Jaan Toomik, Kaido Ole ja Marko Mäetamm avasid Viljandis Kondase keskuses oma esimese ühisnäituse. Tööd on maalitud just selle näituse tarbeks ja mehed tunnistavad, et Kondase keskuse aura on jätnud oma jälje ka nende teostele.

Kuigi Kaido Ole ja Marko Mäetamme koostöö on ammune, pole nad Jaan Toomikuga kolmekesi koos ühisnäitusi teinud. Mingeid kokkuleppeid teemade või kujutuslaadi osas ei sõlmitud, ometi mõjub väljapanek ühtse tervikuna.

"Maruhuvitav on siin ringi käia ja vaadata töid, mida ma ei ole kunagi näinud teiste puhul. Ma arvan, et mida erinevamad on asjad, seda vähem on vaja karta, et nad ei sobi kokku. Täiesti erinevad asjad sobivad alati kokku," arvas Marko Mäetamm.

"Need tööd on kuidagi siirad ja võib-olla isegi nagu naiivsed mingis mõttes oma siiruses," lisas Jaan Toomik, kelle sõnul tuntakse end Kondase keskuses koduselt. "Ma arvan, et kõik kunstnikud on mingis mõttes sellised idealistid ja naivistid. Kondas on kahtlemata väga hea kunstnik, kelle keskuses on au teha näitust," sõnas ta.

"Kondas ongi ju see Meka, kus on kunstnikud, kes on hoopis teistmoodi hakanud kunsti tegema, hoopis teiselt poolt lähenenud. Nii et ma arvan, et lihtsalt selle koha aura või fluidum on see, mis meid innustas umbes sama palju kui oleks innustanud Kumu, mis on professionaalsete kunstnike Meka, kuhu nad kogunevad. Ta on midagi teistsugust," rääkis Toomik.

Jaan Toomik, Kaido Ole ja Marko Mäetamm on paljude kunstisõprade arvates välja teeninud elavate klassikute staatuse. Kui Toomik peab näitusele välja pandud maali "Palve" üheks oma paremaks tööks ja Ole kujutab kriitikat kartmata ikka iseennast, on Mäetamm teinud oma uudisloomingus kannapöörde. Kunstnik on enda sõnul maha rahunenud, ega püüagi šokeerida.

"Ma võib-olla hoolin isegi natuke vähem, kui palju see kunst nüüd väljastpoolt mind kõnetab inimesi. Oluline on, et ta eelkõige mind kõnetaks, oluline on see, et ta pakuks mulle mingisugust meelerahu, kogu see meditatiivne tegevus," sõnas Mäetamm.

Näitust "Toomiku, Ole ja Mäetamme ellujäämise kunstid" saab Kondase keskuses vaadata 18. jaanuarini.