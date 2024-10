"Kultuuristuudio. Arutelu" küsib, kuidas jagada raha teatrite vahel õiglaselt

Lisaks on vaatluse all see, kellele peab teatripilet olema kättesaadav ja kas Eestis on liiga palju teatreid ja näitlejaid.

Stuudios on Vanemuise muusikajuht Risto Joost ja teatriekspert Meelis Oidsalu. Saadet juhib Merilin Pärli.

"Kultuuristuudio. Arutelu" eetris 17. oktoobril ETV2 kell 22.