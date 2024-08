"Kultuuristuudio. Kirjandusministri juures" esimesed uued osad jõuavad ETV eetrisse

Nädal hiljem ehk 29. augustil jõuab ETV eetrisse vestlus Gert Kiileriga, kes on tuntud nii kirjaniku kui ka stsenaristina, muuhulgas on tema käe all valminud nii "Lastetoa" kui ka "ENSV" stsenaariumid.

Oktoobris algav "Kultuuristuudio. Kirjandusministri juures" hooaeg toob vaatajate ette veel Sveta Grigorjeva, Jaanus Vaiksoo, Hendrik Lindepuu, Doris Kareva, Jaan Aru ja Carolina Pihelga vestlused Mart Juurega.

"Kultuuristuudio. Kirjandusministri juures" uued osad on ETV eetris kahel järjestikusel neljapäeval kell 20.30.