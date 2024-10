Rakvere Teatri uuslavastuses jagatakse pärandust ja lapitakse katkenud suhteid

Lagunevasse USA lõunaosariikide istandusemajja sõidab kokku üksteisest võõrdunud suguselts, et jagada ära hiljuti surnud perepea pärandus. Noorema põlve autori Branden Jacobs-Jenkinsi näidendis tõusevad märksõnadena esile maa ja linna, rikkuse ja vaesuse, maailmavaadete ja põlvkondade vastandus, aga ka andestus, mineviku taak, vanemate ja laste eest hoolitsemine.

Perepea surma järel tuuakse kapist välja luukered, mille tõttu suhted perekonnas on juba ammu jahenenud. "Seal on väga palju kaasaegseid teemasid: tühistamiskultuur, süüdistused võõravihas, rikkusel ja vaesusel põhinev hoolimatus," jagas lavastaja Peeter Raudsepp. "Kõik see aga kulgeb tragikoomilises võtmes, kus leidub nii satiirilist nalja kui inimlikku jaburust."

Autor Branden Jacobs-Jenkins, tõlkijad Anne Lange ja Lauri Saaber, lavastaja Peeter Raudsepp, kunstnik Kristjan Suits, helilooja ja muusikaline kujundaja Malle Maltis, lavavõitluse juhendaja Tanel Saar (VAT teater).

Osades Ülle Lichtfeldt, Laura Niils, Rainer Elhi, Margus Grosnõi, Tarvo Sõmer ja külalistena Petra Liisa Pilv, Marion Tammet, Natali Väli, Viktoria Väli.