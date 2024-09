Peeter Raudsepp: "Reekviem unistusele" on süntees filmist ja teatrist

Soome lavastusmeeskonna Eestisse kutsunud Rakvere teatri loominguline juht Peeter Raudsepp jäi looduga väga rahule. "See on nagu süntees filmist, teatrist, kujutavast kunstist, helikunstist ja kõik need asjad on sünteesitud kokku üheks tervikuks, kust ei saa ühtegi elementi ära võtta."

Suurimat vaeva nägi "Reekviemi unistusele" lavale toomisel Anna-Maria Lipponen, kes oli nii lavastaja, videokujundaja kui ka dramatiseerija.

"See, mida me oleme teinud, on olnud minu jaoks väga suur töö. Oleme kasutanud palju videot, erinevaid lavakujundusi, ja kõike muud. Mul on töö selle tükiga võtnud kaua aega, aga nüüd on ta laval," rõõmustas lavastaja.

Näitlejatele on inimeste unistustest rääkiv lugu parajaks väljakutseks, sest näitlemine vaheldub filmimisega.

"Kui oled laval, siis ei saagi kunagi sada protsenti teada, mida vaataja saalis näeb, aga selle tüki puhul eriti. Kõik kaamerad ja ekraanid kokku – kunagi ei tea, mis saalist vaadates sel hetkel nähtaval on, see on keeruline. Lihtsalt pead usaldama, et kõik tehnika töötab, et kõik läheb nii, nagu lavastaja soovib," kommenteeris näitleja Tuuli Maarja Möller.