Mart Kalm: meedia ei kujuta enam kunstnikke parasiitidena

Eesti Kunstiakadeemia rektori Mart Kalmu sõnul on viimase kümnendi jooksul muutunud meedia suhtumine kunstnikesse ning enam ei kirjutata sellest, et kunstnikud on parasiidid.

Novembrikuus tähistab 110. sünnipäeva Eesti Kunstiakadeemia (EKA). Viimased kümme aastat kunstiakadeemia rektori ametis olnud Mart Kalm rääkis kultuurisaates "OP", et kandideerimisavalduste poolest on EKA kõige populaarsemad erialad on graafiline disain, sisearhitektuur ja fotograafia. Siiski leiab Kalm, et sisseastumiskonkurss ei kajasta kogu tõde.

"Sa ei kirjanduse väärtust kunagi ainult tiraažides mõtestada. Luulekogu ei võistle kriminulliga. Selles mõttes julgen öelda, et ka need, kus konkurss ei ole nii suur, kuna see väljund ei ole materiaalses mõttes nii kindel, et ka nendele erialadele tahetakse nii palju tulla ja ikkagi sellist klassikalist vaba kunsti tahetakse õppida," rõhutas ta.

Kunstiakadeemiasse jõutakse ka vanemas eas õppima. "Näiteks advokaadibüroo partner, kes on aastakümneid töötanud, ta on nüüd materiaalselt kindlustatud ning tema töö ei paku talle enam vaimset rahuldust, ta tahab vähemalt vanas eas tulla selle juurde, kus ta süda on. Tavaliselt need inimesed eesti kunsti uueks looma ei hakka, aga tore, et nad tahavad tulla. Meil on nende üle väga hea meel, me kasvatame hea meelega oma sõprus- ja kogukonda, jagame oma kunstialast teadmist, aga nendel on mõistlik tulla avatud akadeemiasse ja sealt mikrokraadidesse," rääkis rektor.

Viimase kümne aasta jooksul, mil Kalm kunstiakadeemiat juhtinud on, on ta täheldanud, et muu hulgas on muutunud meedia suhtumine kunstnikesse. "Eesti meedia ei kirjuta enam sellest, et kunstnikud on parasiidid. Need jutud on nüüd vast lõplikult minevikku jäänud," märkis ta.

110-aastane kunstiakadeemia jätkab kasvamist ning parasjagu ehitatakse akadeemia põhimaja taha uut monumentaalstuudiot, kus üliõpilased saavad suuri projekte teha. "Kunstiülikoolid üle maailma on viimase 10–15 aastaga väga palju muutunud. Igale poole on teadus ja teaduslaborid sisse tulnud," selgitas Kalm ning tõi välja, et näiteks on uues hoones tehistõelisuse labor.