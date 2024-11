Sirje Helme: kultuurilisel eneseteadvusel mittebaseeruvat riiki pole vaja

Eesti Kunstimuuseumi peadirektor Sirje Helme leiab, et riiki, mis ei baseeru kultuurilisel eneseteadvusel, pole vaja. Tema sõnul on sel juhul tegemist ühe suure äriühinguga.

Eesti Kunstimuuseumi peadirektor Sirje Helme tõdes "Vikerhommikule" antud intervjuus, et praegugi majanduslikult keerulises olukorras olev kultuurivaldkond on läbi aegade justkui naljanumber olnud. Helme hinnangul on aga kultuur kujundlikult öeldes riigi vereringe. "Kui sellega midagi juhtub, kukub keha kokku," rõhutas ta.

"Ma olen alati öelnud, et riiki ei ole vaja, kui see ei baseeru kultuurilisel eneseteadvusel. Siis on see lihtsalt üks suur äriühing," leiab ta. "Kultuur ei ole ainult kontserdid, muuseumid, näitused ja nii edasi. See on inimese eneseteadvus ja ka teatud väärikus, sest kultuur on väärikas. Kui seda kõike järsku ei ole, siis mul ei ole mingit põhjust seda päris riigiks pidada."

Helme märkis, et Eesti kultuur on silmanähtavalt provintsiaaliseeruv, kuna sidemed välismaalimaga on kallid. "Ei ole nii, et sõber patsutab õlale ja siis teeme 200 000-eurose näituse või lähme suure kontserdiga välja. See on kallis. Kui me tahame end väljaspool enda riigi piire näidata, kinnitada, et Eesti on riik, Eesti on võrdne ja kultuurne riik, siis see maksab lihtsalt raha. Aga kuna seda raha ei ole, siis poeme põhku ja uriseme seal."

Väitega, et uutesse ehitistesse ei peaks praegu raha panema, Helme nõus ei ole. "Riik peab mõtlema mitmes suunas. See ei ole nii mustvalge," rõhutas ta. "Ma mäletan, kuidas Kumu vastu võideldi, et seda ei ole vaja. Kui meil ei oleks Kumu vaja, siis kus me oma kunstiajaloo ja kunstiga oleksime? Oli küll vaja. Peab hästi kaaluma. Mõned hooned on siiski vajalikud," rääkis ta.

Helme rõhutas, et kultuurist ei peaks rääkima kui valdkonnast, mis riigilt ainult raha küsib, aga seda tagasi ei anna. "Kultuur on tõsine majandussektor. Meie muuseum annab tööd umbes 700 firmale. Nende hulgas on Eesti disainerid, kujundajad, trükikojad, koristused, valved, IT ja nii edasi. Meil läheb sellele paar miljonit," tõi ta välja. "Kultuur ei ole mingi äpu. Kultuur on hästi võimas. Ja kui ta ükskord vihastab, on väga halvasti."