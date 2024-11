Eesti-Soome tragikomöödia "Rakett" jõuab kinodesse detsembris

"Rakett" on 1980-ndate tragikomöödia, mis võeti üles Soomes ja Eestis mitmete Eesti filmitegijate ja taustanäitlejate osalusel. Film esilinastus tänavu jaanuaris Göteborgi filmifestivalil, kus peaosatäitjat Oona Airolat pärjati parima näitleja auhinnaga.

Filmi peategelane üksikema Niina satub tööle kolkalehte Lapimaa Uudised. Samal ajal imbub välja informatsioon, et kõval kärgatusel, mida ta öösel kuuleb, võib midagi pistmist olla NSV Liidu poolt Soome õhuruumi lennanud raketiga. Lapi linnake täitub erinevaid huvisid esindavate kodanikega ja värskel ajakirjanikul Niinal on võimalus hakata uurima ootamatult sülle sadanud pommuudist. Samal ajal aga areneb edasi külm sõda kodurindel vägivaldse abikaasaga, kes soovib vanglast naastes Niinaga ära leppida.

Tuumateadlase, maailmalõpu kuulutaja rollis võib näha ekraanil näha Tiina Tauraitet, Eestist on ka operaator Meelis Veeremets, grimmikunstnik Kaire Hendrikson ning produtsendid Johanna Maria Paulson ja Evelin Penttilä. Lisaks teevad filmis kaasa 2021. aastal parima meesnäitleja EFTA auhinnaga pärjatud Tommi Korpela, Hannu-Pekka Björkman, Pyry Kähkönen ja mitmed teised rahvusvaheliselt tunnustatud näitlejad.

Produtsent Johanna Maria Paulsoni sõnul on "Raketi" kinolevi pikalt planeeritud, sest tegemist on filmi teise kodumaaga. "Kuigi loo tegevus toimub Lapimaal, on filmiga seotud üle 100 Eesti tegija, nii kaamera ees kui taga, mistõttu on Eesti esilinastus väga oodatud sündmus. Miial on eriline oskus rääkida kaasaegsetest ja põletavatest teemadest läbi tundliku, elutervet absurdihuumorit tulvil võtme, mistõttu võeti "Rakett" palavalt vastu nii Soomes kui ka rahvusvahelistel filmifestivalidel," rääkis ta.

Film valmis Stellar Filmi ja Komeetta koostöös, kes on varem ühiselt kinolinale toonud Soome-Eesti mängufilmid "Suur noos" ja "Maria paradiis".

"Rakett' jõuab ekraanile 10. ja 17. novembril PÖFF-il ning linastub alates 6. detsembrist kinodes üle terve Eesti.