Kultuuriportaal soovitab: Eesti-Soome tragikomöödia "Rakett" Jupiteris

Niina satub tööle kolkalehte Lapimaa Uudised. Samal ajal imbub välja informatsioon, et kõval kärgatusel, mida ta öösel kuuleb, võib midagi pistmist olla NSV Liidu poolt Soome õhuruumi lennanud raketiga.

Lapi linnake täitub erinevaid huvisid esindavate kodanikega ja värskel ajakirjanikul Niinal on võimalus hakata uurima ootamatult sülle sadanud pommuudist. Samal ajal aga areneb edasi külm sõda kodurindel vägivaldse abikaasaga, kes soovib vanglast naastes Niinaga ära leppida.

Režissöör Miia Tervo. Osades Oona Airola, Pyry Kähkönen, Hannu-Pekka Björkman, Tommi Korpela, Tiina Tauraite jt.

"Rakett" on vaadatav Jupiteris.