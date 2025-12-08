X!

Kultuuriportaal soovitab: Eesti-Soome tragikomöödia "Rakett" Jupiteris

Kultuuriportaal soovitab
"Rakett" Autor/allikas: Kaader filmist
Kultuuriportaal soovitab

Möödunud Soome iseseisvuspäeva tuules tasub vaatamisplaanidesse võtta Miia Tervo tragikomöödia "Rakett", kus teiste hulgas teeb kaasa Tiina Tauraite. Mõnusalt humoorikas ja parajalt lumine lugu meie sombusesse detsembrisse!

Niina satub tööle kolkalehte Lapimaa Uudised. Samal ajal imbub välja informatsioon, et kõval kärgatusel, mida ta öösel kuuleb, võib midagi pistmist olla NSV Liidu poolt Soome õhuruumi lennanud raketiga.

Lapi linnake täitub erinevaid huvisid esindavate kodanikega ja värskel ajakirjanikul Niinal on võimalus hakata uurima ootamatult sülle sadanud pommuudist. Samal ajal aga areneb edasi külm sõda kodurindel vägivaldse abikaasaga, kes soovib vanglast naastes Niinaga ära leppida.

Režissöör Miia Tervo. Osades Oona Airola, Pyry Kähkönen, Hannu-Pekka Björkman, Tommi Korpela, Tiina Tauraite jt.

"Rakett" on vaadatav Jupiteris.

Toimetaja: Karmen Rebane

Samal teemal

Kontserdisari

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

kultuuri kodu

Värsked artiklid

15:12

Kultuuriportaal soovitab: Eesti-Soome tragikomöödia "Rakett" Jupiteris

15:07

"Peetrikese jõulurobot" kogus avanädalavahetusel üle 3500 külastuse

14:32

Jarek Kasar andis välja uue albumi "Seitse valssi ja valskust"

14:26

Lühianimafilm "Linnud läinud" võitis Londoni animafestivalil peaauhinna

14:21

Berk Vaher: soveti juurikas on sügaval

13:53

Headreadi raamatuaasta blogi: Mikk Tšaškini "Ringjas"

11:52

Anna Hints valiti Cannes'i Kriitikute nädala mängufilmiarenduse programmi

11:37

Otse kell 14: Klassikaraadio kontserdisarja "Viis laulu" avab Havryil Sydoryk

09:40

Lilli Luuk: oma elu on võimalik teistmoodi mõtestada, kui saad aru, et iga elu on lugu

08:39

Keelesäuts. Tehisaru kirjandusmaitsest

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

07.12

Suri balletitantsija ja koreograaf Tiit Härm

07.12

Kirke Kangro: ajaloolise ebaõigluse tähis tuleb avalikust ruumist välja tõrjuda

05.12

Suri Eesti Kunstiakadeemia kauaaegne õppejõud, disainer Maarja Mõtus

07.12

Aleksandra Murre Kadrioru kunstimuuseumi lillenäitusest: see on publiku suhtes erakordselt sõbralik

06.12

Galerii: Pelgulinna gümnaasiumis avati Enn Põldroosi seinapannoo

06.12

Mattias Agabus. Mitmiklinn Tartu

07.12

Jõulujazzil esinev Cyrille Aimée: tehisintellekt ei asenda improvisatsiooni

09:40

Lilli Luuk: oma elu on võimalik teistmoodi mõtestada, kui saad aru, et iga elu on lugu

14:21

Berk Vaher: soveti juurikas on sügaval

05.12

Édouard Louis' looming tuuakse draamateatris esimest korda Eesti lavale

2024 aasta kultuuris

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo