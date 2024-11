Ralf Sauteri filmisoovitused: tragikomöödia "Rakett" on kavalalt lahendatud

"Ketser"

Režissöörid Scott Beck, Bryan Woods

Kinodes

"Ketser"

Õudusfilmi "Ketser" peaosades on Hugh Grant, Sophie Thatcher ja Chloe East. Usuõed Barnes ja Paxton on kaks noort mormooni, kes käivad ukselt uksele ja üritavad inimestele oma religiooni tutvustada. Nii käies satuvad nad härrasmees Reedi uksele. Mees kutsub nad sisse, lubab, et naine küpsetab mustikakooki ning nad saavad jumala üle arutada. Kui tüdrukud on sisse astunud ja maha istunud, saavad nad enda kõheduseks aru, et mustikakoogi lõhn tuleb laual olevast küünlast ning uksed on ootamatult lukus.

"Kui võiks arvata, et odavamas õudusfilmis läheb kirvega vehkimiseks, siis siin on Hugh Grant pähe võtnud hoida neid tüdrukuid enda juures, et hakata põhjalikumalt – ja natukene verisemalt – arutama selle üle, kas usk on naeruväärne või mitte," tutvustas Sauter. "Ma arvan, et see võiks meeldida ka inimestele, keda õudusžanr väga ei tõmba, sest selles filmis käib ka hästi nupukas teoloogiline vaidlus."

Eriti kiitis Sauter filmi ruumilist lahendust. "Kogu kodu interjöör on tehtud vastavalt teoloogilisele vaidlusele: on kaks keldrisse viivat ust, ühele kirjutatakse usk, teisele ebausk. Selle maja interjöör teeb Hugh Granti suuremaks ja hirmsamaks. See on tema mänguruum, mida ta nende peategelaste vastu kasutab," kirjeldas ta.

"Rakett"

Režissöör Miia Tervo

Kinodes alates 6. detsembrist

"Rakett" Autor/allikas: Kaader filmist

Eesti-Soome tragikomöödia tegevus leiab aset 1984. aasta Lapimaal. Filmi peategelane, üksikema Niina satub tööle kolkalehte. Samal ajal imbub välja informatsioon, et kõval kärgatusel, mida ta öösel kuuleb, võib midagi pistmist olla NSV Liidu poolt Soome õhuruumi lennanud raketiga. Lapi linnake täitub erinevaid huvisid esindavate kodanikega ja värskel ajakirjanikul Niinal on võimalus hakata uurima ootamatult sülle sadanud pommuudist. Samal ajal aga areneb edasi külm sõda kodurindel vägivaldse abikaasaga, kes soovib vanglast naastes Niinaga ära leppida.

"See on minu meelest film, mis suudab hästi balansseerida nukramat draamat ja komöödiat. Andekalt on loodud paralleel peategelasest üksikema Niina isikliku elu ja geopoliitilise olukorra vahel," kiitis Sauter. "Siin ongi hästi lahe, et kui hakatakse rääkima sellisest võimalikust tuumaohust, siis samal ajal saab ka selle naise mees vanglast välja. Siin on tunda, et isiklik plaan ja laiem plaan on omavahel väga kavalalt ühendatud."

Tuumateadlase rollis võib näha ekraanil näha Tiina Tauraitet, Eestist on ka operaator Meelis Veeremets, grimmikunstnik Kaire Hendrikson ning produtsendid Johanna Maria Paulson ja Evelin Penttilä.

"Kõrvaltuba"

Režissöör Pedro Almodóvar

Kinodes alates 13. detsembrist

"Kõrvaltuba" Autor/allikas: Kaader filmist

Ingrid ja Martha olid nooruspõlves head sõbrad ja töötasid koos samas ajakirjas. Ingridist sai hiljem autofiktsioone loov kirjanik, samas kui Martha hakkas sõjakorrespondendiks. Elutee viis naised üksteisest lahku. Aastaid pärast ühenduse katkemist kohtuvad nad taas.

"Film tegeleb teemaga, mis on viimastel aastatel filmides esiplaanile tulnud – eutanaasia ja vabatahtlik elust lahkumine. Almodóvar, olles 70-ndatesse jõudnud, vaatab otsa surelikkusele," rääkis Sauter. "Ma ei ole seda filmi veel ise näinud, aga seniste kuulduste järgi on järjekordne väga tugev film temalt."

"Mootorsaed laulsid"

Režissöör Sander Maran

Kinodes alates 20. detsembrist

"Mootorsaed laulsid" Autor/allikas: Kaader filmist

Oma elu halvimal päeval kohtub luuserist Tom kaunist Mariat ja paarike armub esimesest silmapilgust. Järsku ilmub aga metsast mootorsaega mõrtsukas, kes võtab Maria vangi ja algab hullumeelne päästeaktsioon.

"Ma tean, et eestlaste orbiidile ei ole "Mootorsaed laulsid" veel jõudnud, aga see on tänavu rahvusvaheliselt kõige edukam Eesti film. See on viimased pool aastat üle maailma festivalidel tuuritanud ja võitnud mainekaid auhindu kõige olulisematel žanrifilmide festivalidel nii Ameerikas kui ka Kanadas," märkis Sauter. "Hästi arulage žanrikompott, kus on muusikali, komöödiat, õudust ja kõike vahepealset."