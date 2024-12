Režissöör Miia Tervo filmist "Rakett": mulle meeldis koostöö eestlastega väga

"Raketi" tegevus toimub 1980. aastatel Lapimaal, kui kohalikus ajalehes Lapimaa Uudised töötav Niina saab teada, et öösel kuuldud plahvatusel võib midagi pistmist olla NSV Liidu poolt Soome õhuruumi lennanud raketiga. Külma sõja foonil joonistab Miia Tervo aga lahti komöödia, mis ei võta end üleliia tõsiselt.

Koostööd eestlastega nautis Tervo väga. "See oli väga lõbus, koostöö eestlastega meeldis mulle väga. Tegin geenitesti ja selle põhjal olen 10 protsenti eestlane," ütles ta ja mainis, et Eesti meeskond oli väga hea, samuti väga head võttekohad. "Kõik oli tõesti tore."

Režissööri juured on Lapimaal ning lisaks värskele "Raketile" toimus ka tema debüüdi "Aurora" tegevus just seal. Hea meelega jätkab Tervo ka tulevikus seal filmide tegemist. "Mind nagu tõmbab sinna, sest olen sealt pärit. See on mulle justkui hingemaa. Nüüd püüan teha filmi Lõuna-Soomes, aga seegi võib Lappi üle kanduda."

"Raketi" esilinastus toimus Göteburgi festivalil, kus peaosatäitja Oona Airola pälvis ka parima näitleja auhinna. Võtteperiood Lapimaal oli tema sõnul väga tore, sealsed inimesed on soojad ja armsad. "Ma ei pääsenud proovivõtetele, see roll läks minust korra mööda, seejärel sain pärast suuri muudatusi uue võimaluse. Liitusin projektiga vaid neli-viis kuud enne võtete algust ja olin tõesti selle üle õnnnelik," ütles Oona Airola.

Eestlased moodustasid filmi meeskonnas olulise osa. Tuumateadlase rollis võib näha ekraanil näha meie Tiina Tauraitet, lisaks on Eestist ka operaator Meelis Veeremets, grimmikunstnik Kaire Hendrikson ja produtsendid Johanna Maria Paulson ja Evelin Penttilä Stellar Filmist. "Kaks kolmandikku võtteid toimus Eestis, hoolimata sellest, et tegevus toimus Lapimaal ja Eesti meeskond käis ka Lapimaal võtteid tegemas," ütles Penttilä.