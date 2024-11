Noorte koorijuhtide konkursi võitis dirigent Ingrit Malleus

Võitja kuulutati välja kolmapäeval, 6. novembril EMTA kontserdi- ja teatrimaja suures saalis pärast finalistide kontserti. 15 osaleja seast jõudsid finaali Kärolin Tuisk, Patrik Sebastian Unt, Ode Pürg, Leiu Ryland-Jones ja Ingrit Malleus.

Konkursi võitis Ingrit Malleus, teisele kohale tuli Leiu Ryland-Jones ning kolmanda koha pälvis Ode Pürg.

Osalejaid hindas rahvusvaheline žürii koosseisus Kaspars Ādamsons (Läti), Ingrid Mänd, Tone Bianca Sparre Dahl (Norra), Mati Turi ja Pärt Uusberg.

Žürii esimees Kaspars Ādamsons sõnas peale konkurssi, et võistlustel osalemine on alati psühholoogiliselt raske, aga dirigendi jaoks väga oluline kogemus. "Tähtis on meeles pidada, et tõeline elu ootab ees väljaspool võistlust, teid ootavad teie koorid ja teie lauljad," lisas Ādamsons.

Konkursil töötasid noored koorijuhid EMTA koori, Eesti Rahvusmeeskoori ja Eesti Filharmoonia Kammerkooriga. EMTA koor valis oma lemmikuks Shundiao Wu, Eesti Rahvusmeeskoori eripreemia pälvis Leiu Ryland-Jones, Eesti Filharmoonia Kammerkoori eripreemia said Ingrit Malleus ja Kärolin Tuisk.

1995. aastal sündinud Ingrit Malleus on õppinud dirigeerimist Tallinna Muusikakeskkoolis (õpetaja Ingrid Kõrvits) ja täiendanud end samal erialal Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias Toomas Kapteni ja Tõnu Kaljuste käe all, Hanns Eisleri nimelises muusikaülikoolis Saksamaal Berliinis (professor Jörg-Peter Weigle ja professor Justin Doyle) ja Sibeliuse akadeemias Helsingis (professor Nils Schweckendiek) ning lisaks ka vanamuusika laulu erialal (Tuuli Lindeberg).

Ingrit Malleus on Euroopa Kooriakadeemia ja Helsingi kammerkoori laulja ning alates 2021. aasta sügisest on ta Helsingis tegutseva eestlaste koori Siller peadirigent. Lisaks töötab ta Musiikkitalo kontsertkooris abidirigendi ja sopranite hääleseadjana.