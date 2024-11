Ingrit Malleus: koorijuhtide väikeettevõtlust võiks Eestis rohkem toetada

Möödunud nädalal toimus Tallinnas kaheksas Eesti noorte koorjuhtide konkurss, mille võitis dirigent Ingrit Malleus. Koorijuhtimiseni jõudis Malleus Tallinna Muusikakeskkoolis õppides.

"Muusikud ei tee üldjuhul muusikat sellepärast, et väga rikkaks saada. See on ikkagi kutsumus – nagu õpetajatel – ja loominguline soov. Mina õppisin Tallinna Muusikakeskkoolis ja kuna ma seal ka koorides laulsin, sain sealt inspiratsiooni, et sooviksin ise ka seda teha, olla koori sees ja juhatada," rääkis Malleus "Vikerhommikule" antud intervjuus, kuidas ta koorijuhtimiseni jõudis.

Eestis, Saksamaal ja Soomes kooridirigeerimist õppinud Malleus on alates 2021. aasta sügisest Helsingis tegutseva eestlaste koori Siller peadirigent. Lisaks töötab ta Musiikkitalo kontsertkooris abidirigendi ja sopranite hääleseadjana.

"Muusika on väga rahvusvaheline ning erinevates kultuuriruumides õppimine tuleb ainult kasuks. Kuna me esitame ka väga palju lääne muusikat, mitte ainult eesti muusikat, siis selle muusika väga tõetruuks esitamiseks on väga tore mujal õppida," usub ta ning rõhutas, et välismaal toimetamine ei tähenda, et eesti kultuur teda ei huvita. "Pigem vastupidi, see aitab mul väga selgesti näha, mis on meie enda eesti kultuur."

Eestis ja Soomes õppimist võrreldes tõi Malleus välja, et Soome riigil on rohkem raha koorijuhtide õppesse rahaliselt investeerida. "Muusikuharidus on kallis, sest see hõlmab palju individuaalõpet," märkis ta. Samuti tõi ta välja, et kuna Soomes ei olnud Nõukogude okupatsiooni, on sealne haridusmudel teistmoodi üles ehitatud. "See ei põhine Vene koolkonnal, mis on täiesti arusaadav."

Vabakutselisel koorijuhil on Malleuse hinnangul Soomes mõnevõrra lihtsam hakkama saada. "Seal on täiesti teistsugune tervisekassa süsteem," tõi ta näite. Tema arvates võiks Eestis olukorra parandamiseks mõelda sellele, kuidas vabakutselisi koorijuhte toetada.

"Soomes on väga palju erinevaid võimalusi kasvõi arve esitamiseks. Mul ei pea selleks firmat olema, selleks on spetsiaalsed veebilehed, äpid, kustkaudu laed maksukaardi üles. Nad võtavad väikese teenustasu ja tegelevad ise arve esitamisega. See muidugi eeldab täiesti teistsugust tervisekassa süsteemi, aga võib-olla mingeid väikeseid samme leida, et toetada vabekutselisi ja väikeettevõtjaid," pakkus Malleus.