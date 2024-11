Liis Varese ja Taavet Janseni värske segareaalsuslavastus jõuab Eesti vaatajate ette

14. novembril esietendub Tartu Ülikooli raamatukogus tunnustatud kunstnike Liis Varese ja Taavet Janseni segareaalsuslavastus "Inimeses hoitud II: Õietera su sees". Lavastuse Euroopa esietendus toimus 26. ja 27. oktoobril 2024 Performing Arts & Digitalität (PAD) festivalil Wiesbadenis Saksamaal.

Lavastuse puhul on tegemist kollektiivse mõtteruumiga, kus keeleline mõtlemine kohtub instinktiivse füüsisega. See on füüsiline lugemiskogemus, mõtete koreograafia, mida saab kogeda segareaalsuse prillide kaudu oma isikliku keha vahendusel. Etendust saab kogeda üks inimene korraga. Etendus on inglise keeles.

"Teosel on uudne vorm, vaataja siseneb teksti- ja kujutluspõhisesse etendusse - digitaalsesse kihti - kasutades läbinähtavaid virtuaalreaalsuse prille. Füüsiline ja virtuaalne ruum põimuvad üheks kõikide meeltega tajutavaks reaalsuseks, milles etenduse publik on ise peategelane. Me kasutame tehnoloogia viimast sõna, et suurendada etenduskunstide võimalusi jõuda laiema ja mitmekülgsema publikuni." selgitasid teose autorid Liis Vares ja Taavet Jansen.

Autorite liikumine segareaalsuse keskkonda on otsene jätk Taaveti ja Liisi varasematele projektidele, mis on järjest liikunud füüsilise ja virtuaalse ruumi kokkusulatamise poole alates voogteatrist ("Kõik Loeb/the reader", "Hundid") kuni hübriidruumis aset leidvate projektideni ("Memento", "Kus sa oled?", "Ruumiantropoloogiad I ja II"). "Inimeses hoitud I" leidis aset 2023. aasta sügisel EKA galeriis ja veebis.

Elektron.art kunstiline juht Annika Üprus ütles, et tänasel päeval, mil digitehnoloogia ja tehisintellekti areng toimub eksponentsiaalselt, on eriti oluline tegeleda inimeseks olemise taasmõtestamise ja kriitilise mõtlemise säilitamisega. "Otsida viise, kuidas uusi tehnoloogilisi tööriistu kasutada niimoodi, et jõuda uute dramaturgiateni, mis avaks meile uued horisondid. Täpselt sellega tegelevadki Liis ja Taavet, kes võimaldavad vaatajal sukelduda sõna otsesmõttes füüsiliselt otse mõtte ja kujutluse sisse."

Etenduse kestus on 15 minutit ja 15. kuni 28. novembril toimuvad etendused esmaspäevast reedeni ajavahemikus 11-20 ja laupäeval-pühapäeval 12-18. Iga poole tunni tagant algab uus etendus.