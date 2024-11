"Kultuuristuudio. Arutelu" süveneb reklaamimaailma

Reklaamid ümbritsevad meid tänaval, kaubamajades ja koduseintegi vahel. Disainist, täpsemalt graafilisest disainist ei ole seega pääsu, aga kas kogu see visuaalne virvarr võiks pakkuda ka esteetilist elamust või on peatähtis, et see täidaks eesmärki ja paneks vaataja midagi ostma või tarbima.

Reklaami ja graafilise disaini üle arutlevad saates disainer ja reklaamitegija Asko Künnap ning reklaamiekspert ja EKA õppejõud Kerstin Raidma.

Rääkides kunstist ja disainist tuletas Künnap meelde rusikareeglit, et kunst pöörab probleemidele tähelepanu ja esitab küsimusi, aga disain vastab küsimustele ja lahendab probleeme. Raidma arvas samal teemal, et disain võiks pigem hoida inimesi mugavustsoonis, aga kunst võib inimese just mugavustsoonist välja tuua.

