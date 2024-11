Esietendub lavaka 32. lennu diplomilavastus "Vahe aeg"

Näitlejatudeng Mirjam Aavakivi tõdes "Terevisiooni" stuudios, et diplomilavastus jõudis kätte väga kiiresti. "Kõik alati räägivad, et see tuleb nii kiiresti, aga ma ei arvanud, et see tuleb nii kiiresti. Põnev on muidugi ka," sõnas Aavakivi.

Kursuse juhendaja Mart Kolditsa ja noorte ühistööna valminud improvisatoorses etenduses on olulisel kohal kapid, milles nad kaks ja pool aastat oma elu lavakunstikoolis hoidnud on. Alex Paul Puki sõnul kaasneb diplomilavastusega ka teatud pinge.

"Kõik ootavadki, et tuleme kapist välja, meil on mingusugune seisukoht, lööme väravad lahti, statement, noored näitlejad, siin me oleme, aga ega nagu väga ei ole," muheles Pukk.

"See lavastus natukene lahkabki seda, kuidas meie kui noored jääme praegu kahe mingisuguse osa vahele või oleme just sellises hetkes, kus Lufthansa lend on välja minemas, aga oleme veel terminalis kapis ja rüüpame hommikukohvi," selgitas Pukk.

"Eile (20. novembril) käis esimest korda publik, või noh, paar inimest läbimängu vaatamas, ja see oli väga huvitav, sest see tükk on kuidagi iseenesest valmis saanud, sest me oleme tšabotanud. See on selline tore Von Krahli termin," rääkis Aavakivi.

"See tähendab, et lähme lõbutseme, mängime, leiame erinevaid viise, kuidas maailma näha," selgitas Pukk. "Sa ei pea teadma, mida sa teed, kui see on lõbus," lisas Aavakivi.

"Mäng on meie lavastusest suur osa küll. Et mis hetkel mäng algab? Ka päriselus. Mis hetkel mäng lõpeb? Mis hetkel ma kahtlen, kas meie praegu omavahel mängime ja kas seal on tegelikult üldse vahet?" rääkis Pukk.

"Vahe aeg" esietendub 23. novembril Tallinnas Von Krahli teatris ja jõuab pärast seda lavale veel seitsmel korral. Etenduse lavastas Mart Koldits, teda aitas Tiina Tauraite, kunstnikud on Kalle Kikas ja Mart Koldits, kes vastutasid ka heli- ja valguskujunduse eest. Dramaturgid on Siret Campbell, Joosep Lõhmus ja Maarja Moor.

Lavale astuvad Mirjam Aavakivi, Erling Eding, Erik Hermaküla, Joonas Koff, Eliis-Maria Koit, Mauri Liiv, Mattias Nurga, Uku Pokk, Alex Paul Pukk, Katarina Sits, Carolyn Veensalu, Triin Brigitta Heidov, Elss Raidmets, Oliver Reimann, Robi Varul.