Vabariigi pillimees: karmoška on mu hingega kõige parema kontakti saanud

Möödunud reedel toimus Viljandis pärimusmuusika keskuses neljas vabariigi pillimehe valimine. Konkursist võttis osa 20 muusikut üle terve Eesti. Žürii ja publiku häälte tulemusel valiti vabariigi pillimeheks Setomaalt pärit karmoškamees Toomas Valk. "Mõtlesin, et võtan Setomaa pillimehena osa, et Setomaad ka esindada," rääkis Valk "Terevisioonis", miks ta otsustas konkursist osa võtta.

Vabariigi pillimees pälvis hõbemärgi, rahalise preemia, esinemise Viljandi pärimusmuusika festivalil ning kontserttuuri koos eelmise laureaadiga 2026. aasta sügisel. "Peamine on ikka see, et ma ajan oma asja edasi, mängin pilli igal pool, kus aga vaja," selgitas muusik, kuidas vabariigi pillimeheks saamine tema karjääri muudab.

Valk sai esimese karmoška 14-aastaselt. "Ma olen teisi pille ka proovinud, aga millegipärast on karmoška see, mis on minu sõrmede, olemuse ja hingega on kõige parema kontakti saanud," lausus ta ning lisas, et karmoškamängijate puuduse üle Eestis kurta ei saa. "Nii nagu Teppo lõõtsa mängijaid, on ka karmoškamängijaid väga palju juurde tulnud ja pille ehitatakse juurde."

"Terevisioonis" musitseeris Valk koos poegadega. Kuigi tema sõnul pole poegi pillimänguni sunnitud, on muusika sees kasvanud lapsed pillid kätte võtnud. "Mõlemad poisid mängivad karmoškat ja kitarre. See on nende igapäevaelu osa."

Poegadega lava jagamine on Valgu sõnul väga eriline tunne. "Kui Nedsaja Küla Bändiga on see aeg, kus ma olen koos teiste külameestega kodust ja perest eemal, siis perebändiga, lisaks mängib mu abikaasa karmoškat ja laulab, on eriti tore kodus pilli harjutada ja mööda Eestit esinemas käia," rõõmustas ta.