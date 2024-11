Jaagup Tuisk andis välja debüütalbumi "Tagavaraplaan"

Albumilt leiab 11 lugu, mille seas ka juba varem singlitena ilmunud "Meeletus" ja "Igavest elu". Album on kirjutatud, salvestatud, produtseeritud, miksitud ja masterdatud suuresti Jaagupi enda poolt.

Artisti enda sõnul iseloomustab uut albumit Tuisu kiindumus öösse, album on justkui ood ööle, sest see on laulja jaoks loominguliselt kõige produktiivsem.

Jaagupi sõnul annab albumiformaat võimaluse katsetada. "Tundsin, et ma ei pea püsima n-ö popsingli raamides – minu muusikamaitse on pigem eklektiline ning seetõttu oli põnev väljakutse püüda siduda ühtseks tervikuks nii raadiosingleid, instrumentaalpalasid kui ka kodus öösel salvestatud akustilist materjali," ütles Tuisk.

"Tagavaraplaan" sisaldab lisaks täiesti värskele Jaagupi originaalloomingule ka uusversioone Eesti muusikaklassikast. Näiteks lõpetab albumi unelaul "Mina ei taha veel magama jääda".

"See on üks mu esimesi muusikalisi mälestusi – paps laulis seda mulle õhtuti kidraga. Selle looga seostuvad mulle alati väga soojad mälestused ja mingi kirjeldamatu lapsepõlve turvatunne ning tundsin, et oleks äge see oma versioonina albumile lisada. Album on ju suuresti kirjutatud öösel ja öö käib läbi ka paljude lugude temaatikast. Minu versiooni puhul on see pigem justkui tagasivaade ööle ning soov, et see veel kestaks.", selgitas Tuisk.