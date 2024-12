2025. aastal töötab Brüsselis WIELS-i residentuuris Marita Liivak

Eesti Kaasaegse Kunsti Arenduskeskus (EKKAK) teatas, et 2025. aastal asub WIELS-i residentuuriprogrammis Brüsselis tööle Eesti kunstnik Marita Liivak. Liivak valiti välja avatud konkursil.

Liivaku praktika, mis ühendab tehnilise meisterlikkuse ja intuitiivse uurimuse, käsitleb identiteedi, naiselikkuse ja vaimse tervise teemasid, mõtestades samal ajal isiklike ja avalike ruumide kokkupuutepunkte. WIELS-i eksperimentaalsusele ja kriitilisele dialoogile orienteeritud keskkond loob ideaalse võimaluse Liivaku loomingulise töö süvendamiseks ja arendamiseks. Residentuur toimub 8. jaanuarist kuni 30. juunini 2025.

WIELS-i žürii, kuhu kuulusid residentuuriprogrammi mentorid Sylvie Eyberg ja Simon Thompson ning WIELS-i direktor Dirk Snauwaert, otsustas valida Marita Liivaku 2025. aasta residentuuriprogrammi osalejaks. Žürii usub, et Marita, kes uurib uusi võimalusi žanri, tehnika ja kujutusviiside vallas, keskendudes maalikunsti ja identiteedi aktuaalsetele teemadele, saab Belgia rikkalikust maalikeskkonnast ning residentide grupi kriitika ja arutelude kaudu olulist tuge oma kunstilise hääle kujundamiseks.

Marita Liivak (s 1994) on Eesti maalikunstnik, kelle looming on sügavalt seotud isiklike kogemuste ja emotsionaalsete maastikega. Viimastel aastatel on Liivaku looming laienenud isikliku ja avaliku ruumi kokkupuutepunktide uurimisele. Ta keskendub urbanismile ja sellele, kuidas linnad mõjutavad meie kollektiivseid kogemusi, analüüsides pingeid indiviidi ja keskkonna vahel.

WIELSi rahvusvaheline residentuuriprogramm on mõeldud kaasaegsetele kunstnikele üle maailma, pakkudes professionaalset töökeskkonda ning võimalust osaleda kunstilises ja teoreetilises dialoogis. Kuue kuu jooksul on residentidel kasutada isiklik ateljee, võimalus saada iganädalaselt individuaalset tagasisidet ning osaleda näitustel ja kunstisündmustel Belgias ja naaberriikides.

EKKAK on WIELS-i Eesti partner alates 2024. aastast, mil osales programmis Ruudu Ulas. Üleminek tuleneb Kultuuriministeeriumi algatatud ülesannete jaotusest kahe keskuse vahel.

Aastatel 2017-2023 oli WIELSi Eesti partner Kaasaegse Kunsti Eesti Keskus (KKEK) ning sellel perioodil osalesid programmis Paul Kuimet, Jaanus Samma, Anna Škodenko, Tõnis Saadoja, Tanja Muravskaja, Anu Vahtra, Eva Mustonen, Ingel Vaikla, Laivi Suurväli ja Hedi Jaansoo.