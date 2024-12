ERR tähistab Soome iseseisvuspäeva põhjanaabrite värskete filmidega

"Langenud lehed" (Kuolleet lehdet, Soome/Saksa 2023)

ETV-s laupäeval, 7. detsembril kell 22.30

Aki Kaurismäki on tagasi täielikus tippvormis. "Langenud lehed" esilinastus tänavuse Cannes'i filmifestivali võistlusprogrammis ja võitis ka Žürii auhinna (Prix de jury). Lisaks läks iga-aastane mitteametlik parima koerrolli preemia neljajalgsele näitlejale Almale.

"Langenud lehed" on Kaurismäe tagasipöördumine 1980. aastate nn töölistriloogia juurde, mida iseloomustab just lugude ja inimeste lihtsus, aga stilistiliselt on Kaurismäe maailm siin veelgi enam paigas: dekoratiivsed-teaterlikud võttekohad, summutatud, aga värvirohke koloriit, ja rohkem koomilisi dialoogikilde kui kunagi varem.

Kaks üksikut inimest Helsingi linnas – Ansa (Alma Pöysti) ja Holappa (Jussi Vatanen) – jäävad üheaegselt ilma oma mõttetutest töökohtadest. Tulevik paistab tume, kuid nende juhukohtumine karaokebaaris annab mõlemale õhkõrna lootuse, et nende elus võib midagi ka hakata hästi minema. Teekond armastuseni on aga käänuline ja takistusi täis. See võib kõlada nagu ühe lääge romantilise draama kirjeldus, aga Aki Kaurismäe filtri läbi on see üks vaimustavalt vaimukas, aga kuni skeletini lihtne lugu inimeseks olemise olulisusest ka kõige keerulisemates olukordades.

"Külm" (Kylmä, Soome 2022)

ETV2-s reedel, 6. detsembril kell 20

Kas pakane on ainult tappev või on külmas ka midagi head? Elina Mäkelä on Soome taliujuja ja erakordse külmataluvusega inimene, kelle eesmärk on osaleda Teravmägedes Polaarmiili ujumisel. Filmis saab tutvuda Elina treeningmeetoditega, mille käigus uurivad teadlased külmatemperatuuride mõju tema füüsilistele ja vaimsetele võimetele.



"Karaokeparadiis" (Karaoke paratiisi, Soome 2022)

ETV2-s reedel, 6. detsembril kell 22.30

Soome kogenuim karaokejuht Evi tahaks oma klientide valu vähemaks kallistada. Tema sõit läbi Põhja-Soome ilusate maastike põimib ühte karaoke klišee taga leiduvad lood armastusest ja eduelamusest. Toni, maailma ujedaim noormees, leiab lavale astudes alati endas julgust. Kari otsib armastust ja laulab oma autoremonditöökojas. Elina ei saa Parkinsoni tõve tõttu hästi kõndidagi, aga rokki lauldes läheb ta hing lausa lendu. Laura laulab, sest rääkimine on liiga valus. Film kuulub Euroopa Filmiakadeemia aasta parimate dokumentaalfilmide eelvalikusse.

"Neli täiskasvanut" (Nelja pientä aikuista, Soome 2023)

Režissöör Selma Vilhuneni draama on ammutanud ainest polüamooriast. Juulia (Alma Pöysti) on parlamendisaadik ja Matias (Eero Milonoff) kirikuõpetaja. Nad on kena ja esinduslik keskealine paar, kuni Juulia saab teada, et Matiasel on armulugu endast noorema Enniga (Oona Airola). Naine kurvastab, aga pakub siis mehe õnne nimel välja avatud suhte. Ei lähe kaua aega, kui ka Juulia leiab uue armastuse, needitud noormehe nimega Miska (Pietu Wikström). Abielust on saanud mitmiksuhe ja tegelased otsivad sellest oma õnne.

"Neli täiskasvanut" on vaadatav Jupiteris.