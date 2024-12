Keelesäuts. Kollanokast vanaks kalaks

Kollanokk kõlab nagu üks ilus nimi ühele kaunile linnule, kuid tegelikult viitab see sõna eesti keeles hoopistükkis kogemusteta noorele inimesele või algajale mingil alal, nagu näiteks lauses "Pean ausalt tunnistama, et olen laua katmises alles kollanokk" või "See amet pole kollanokkadele". Sõna ise on tõlkelaen saksa keelest (Gelbschnabel), kus see algselt linnupoega tähistaski, kuid ka saksa keeles on sõna kasutamine laienenud noorele ja kogemusteta inimesele.

Sõnal kollanokk on eesti keeles mitu sünonüümi, näiteks piimahabe, piimavasikas ja piimanina. Piimavasikas tähendab peale kogemusteta noore veel sõna otseses mõttes piimaga toidetavat vasikat. Ülekantud tähenduses saab sõnaga viidata veel ka inimesele, kes hirmsasti piima armastab juua, nagu näiteks lauses "Ma olen ise küll suur piimavasikas – kodus joon alati piima". Sõnaga piimahabe võib kogemusteta noorele lisaks viidata hoopis veel hõredale ja alles kasvama hakanud habemele, mis harilikult just noorukitel kasvab, nagu näiteks lauses "Noormees on alles päris poisiohtu, piimahabe lõual".

Kui kollanokk või piimavasikas omandab aastate jooksul piisavalt kogemusi, saab temast kogenud inimene ehk teisisõnu vana kala, nagu näiteks lauses "Mäng pakub põnevust ja adrenaliini nii algajale kui ka vanale kalale." Väljend vana kala võis ehk eesti keelde kujuneda metafoorina, kus vana viitab kogemusele ja elutarkusele ning kala sümboliseerib oskust keerulistest olukordadest targalt välja tulla ja ellu jääda, täpselt nagu osav kala suudab vees püüniseid vältida.

Niisiis võib igast kollanokast ajapikku sirguda osav ujuja, kes keerukates vetes kindlalt edasi liigub. Kõikidele kollanokkadele head ujumist!