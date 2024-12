Keelesäuts. Ära aja rõõmurõngaid!

Märkasime Maria Tuulikuga (EKI) rõõmurõngaid, kui tegime uurimistööd selleks, kas ja kuidas saaks kasutada tänapäevaseid abilisi – suuri keelemudeleid ja keelekorpust – registrimärgendite üle otsustamisel sõnaraamatutöös. Selleks uurisime esialgu mõningaid sõnu, millele on kas EKI ühendsõnastikus (2024) või õigekeelsussõnaraamatus (2018) lisatud kõne- või argikeelsuse märgend. Üheks neist osutusidki rõõmurõngad – see on ÕS-is argikeelse sildiga märksõna (sees alates ÕS 1999-st).

ÕS-i eesmärk ei ole kunagi olnud seletada ära kõikide sõnade kõiki tähendusi – lisatud on vaid üksikuid tähendusvihjeid või sünonüüme, näiteks võõrsõnadele ja muudele tundmatu(ma)tele sõnadele. Iseenesest võiks rõõmurõngad olla ju läbipaistev liitsõna, sest selle osad rõõm ja rõngad on eesti keeles tavapärased ning sagedad sõnad. Ent kuna rõõmurõngad ise ei ole sugugi sagedasti kasutatav sõna, on sellelegi ÕS-is lisatud tähendusvihje. Näitelausele "Ära aja rõõmurõngaid" on lisatud tähendus 'ära aja loba'.

Suurtest keelemudelitest ütles versioon GPT-4o kohe, et tema ei tea, millistes tekstides rõõmurõngaid kasutatakse. Vanem versioon GPT-4, mis meie katses kippus luuletama, selle asemel et ausalt oma teadmatust tunnistada, aga pakkus, et peamiselt kasutatakse rõõmurõngaid lastekirjanduses ning et see tähendab 'rõõmu väljendavaid ringe'. Keelemudeli puhul ei ole paraku võimalik teada saada, millise materjali põhjal ta väiteid esitab.

Keelekorpuses seevastu saab allikaid uurida, samas aga tähendusi tuleb keeleuurijal ise tõlgendada. Korpuses esinevad rõõmurõngad 25 lauses 3,8 mld tekstisõna peale – ehk et see pole üldse sagedasti kasutatav sõna. Osades lausetes väljendatakse sellega lihtsalt rõõmu, nt "Kaupmeestel rõõmurõngad silme ees sellistest ostjatest". Mõned korrad esinevad rõõmurõngad ehituse ja autode kontekstis, üks kord on tegu lasteaia rühma nimega ning ühes kontekstis tähendavad rõõmurõngad ka loba: "Ja siis äkitselt vaatan, kutt hakkab mulisema: mull-mull-mull. Sõna otseses mõttes rõõmurõngad." Suuremalt jaolt esineb see liitsõna aga hoopis erootikapoodide veebilehtedel.

Niisiis, nagu tänu keeleuurija jaoks kasulikele abilistele näha, on rõõmurõngad mitmekülgselt, ent üsna harva kasutatav liitsõna. Ärgem siis meiegi ajagem rõõmurõngaid, vaid hoopis nähkem rõõmurõngaid silme ees!