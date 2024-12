Sven Lõhmus pälvib auhinna panuse eest Eesti muusikasse

Traditsiooniliselt tunnustab Eesti Fonogrammitootjate Ühing Eesti muusikaauhindade galal väärika auhinnaga panus Eesti muusikasse neid muusikuid, kelle tegevus on jätnud tugeva jälje Eesti muusikaajalukku, kes on märkimisväärselt mõjutanud, arendanud ja edendanud Eesti muusikat.

Tänavu läheb auhind kolmkümmend aastat suurel laval olnud ning paljudele artistidele loendamatu arv hitte kirjutanud Sven Lõhmusele, kellele antakse tunnustus üle 30. jaanuaril Unibet Arenal.

Lõhmuse auks tuuakse lavale erishow, mille jooksul astuvad lavale Vanilla Ninja, Laura, Stefan, Getter Jaani, Grete Paia ja Mr. Happyman.

Lõhmuse ütles, et auhind tuli ootamatult. "Pisut järele mõeldes on see suurepärane algus minu järgmisel aastal toimuvale 30. n-ö tööjuubelile, mida kavatsen täiega ja ägedalt tähistada. Nimelt saab 2025. aastal minu esimene hittlaul, Mr. Happymani "Las mina proovina siis ka" 30-aastaseks," rääkis Lõhmus.

Oma pika karjääri jooksul on Lõhmus kirjutanud nii palju laule, et tal endalgi on arvepidamises järg käest läinud, sest paljud neist pole avaldatud või on demodena valmimata.

Lõhmuse hittide hulka kuuluvad näiteks Black Velveti "17", Vanilla Ninja "Club Kung Fu", Laura Põldvere "Moonwalk", Grete Paia "Päästke noored hinged", Urban Symphony "Rändajad" ning Getter Jaani ja Koit Toome "Valged ööd".

"Mulle isiklikult meeldivad tihtipeale laulud, mis pole nii tuntud, aga kõnetavad mind siiani. Neist saaks omaette loetelu," lisas Lõhmus. Ta on teinud koostööd ka artistidega nagu Ivo Linna, Anne Veski, Karl Madis, Dave Benton, Mihkel Raud, Caater, Uku Suviste, Anet Vaikmaa, Ott Lepland jpt.

Juba 7-aastaselt koos vend Suleviga esimese bändi teinud muusik on aastate jooksul paljude bändide koosseisudes ka ise laval olnud. Muusikakoolis akordionit ja klaverit õppinud noormees tutvus Türilt Tallinnasse kolides tol ajal pealinna ühe tuntuma DJ Tambet Mummaga, kellega koos alustati tänaseni tegutseva projektiga Mr. Happyman.

"Tambetiga on meil koos loodud üks Eesti edukamaid muusikaettevõtteid Moonwalk, mille tiiva alt on enamus minu kirjutatud muusika ilmunud. Olen reeglina oma laulude meloodia ja sõnade autor ning ka produtsent. Pööran tekstide kirjutamisele suurt tähelepanu ja tihti võtab õige teksti kirjutamine nädalaid kirjutamist, kui mitte kauem. Mulle imponeerib tekstides omapära, sarnaselt meloodiaga. Laulul, millel pole head teksti on kui hingetu inimene. Sõnad annavad meloodiale sügavuse ja tähenduse. Laulust saab reeglina ka hitt vaid nii, kui sel on hea ja meeldejääv tekst ja mõni äratuntav fraas," selgitas Lõhmus.

Panust Eesti muusikasse on auhinnaga tunnustatud alates 1999. aastast. Siiani on tunnustuse pälvinud Uno Loop, Valter Ojakäär, Vello Orumets, Rein Rannap, Gunnar Graps, Tõnis Mägi, Marju Kuut, Olav Ehala, Ivo Linna, Riho Sibul, Erkki-Sven Tüür, Singer Vinger, Kukerpillid, Anne Erm, Anne Veski, Jaak Joala, Justament, Villu Tamme, 2 Quick Start, Mahavok, FIX, Ruja, Mikk Targo, Rock Hotel ja Marju Länik.

Lisaks eelpool nimetatutele astuvad pidulikul galal üles õhtujuhid Anne Veski ja Bedwetters ning armastatud räppartistid Nublu ja Villemdrillem.Galal antakse välja 18 auhinda, mille võitjad valib enam kui 100 liikmeline muusikaekspertidest koosnev žürii. Auhinnatseremooniast teeb otseülekande Kanal 2.