Dominiiklaste kloostri muuseumis näeb meister Enke valmistatud laternaid

Dominiiklaste kloostri kuraator Jaano Rässa rääkis kultuurisaates "OP", et lisaks püsiekspositsioonile on kloostris avatud kaks ajutist näitust. Üks nendest on Adolf Enke näitus.

Näitusel väljas olevad laternad on valminud kloostri hoovis olnud Enke keldris. "Tol ajal kui meister Enke veel elas, oli põhiline vaatamisväärsus tema käsitöö. Tema tehtud laternad, mida ta täiesti tasuta Tallinna linnale jagas. Need pandi erinevates kohtades püsti. On teada ka, et ta tegi linnumajakesi, mis olid Kadrioru pargis," sõnas Rässa.

Kuraatori sõnul lisas Enke 1880-ndatest pärit laternastiilile erinevaid detaile. "Püüti seda igavat tänavalaternat rikastad. See võiski see omamoodi kunstiline võlu olla."

Meister Enke tütar Riina Enke-Winstanley lapsena isa keldris käia ei tohtinud. "See oli isa koht, tema tegeles siin. Põhilise aja veetiski ta siin," meenutas ta.

Tema sõnul iseloomustavad isa töid pisikesed detailid, millele ta individuaalselt lähenes. "Ükski lamp ei ole korduv. Kõik on kordumatud. See on tema personaalne tunnetus sellele valgustusele, mida ta tahtis kogu linnaga jagada. Tema eesmärk oli Tallinna linnale lampe teha," kirjeldas ta.