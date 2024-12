Suri Hispaania kino grand old lady Marisa Paredes

Paredes näitles kokku 75 filmis, nende seas ka legendaarse Pedro Almodóvari viies filmis: "Dark Habits" (1983), "Kõrged kontsad" (1991), "Minu saladuse õis" (1995), "Kõik minu emast" (1999) ja "Nahas, milles ma elan" (2011). Enda karjääri parimaks rolliks pidas Paredes oma ülesastumist "Minu saladuse õies", mis oli ühtlasi ka Almodóvari tagasi oma juurte pöördumise alguseks.

Paredes sündis vaeses kodusõjajärgses Hispaanias koristaja tütrena Madridis 1946. aastal. Ta alustas näitlemisega 1960. aastal, 1965. aastal sai ta väikse osa Fernando Fernán Gómez kõrgelt hinnatud filmis "El Mundo Sigue", kuid esimese laiema tuntuse pälvis ta teatrilaval, mängides Tšehhovit, Dostojevskit ja Ibsenit, mida kanti Hispaania rahvale üle ka riigitelevisioonis.

Järgnesid üleastumised Hispaania klassikaliste režissööride filmides, näiteks Fernando Trueba 1980. aasta debüütfilmis "Opera Prima", mis avas ka Paredese humoorikamat näitlejanatuuri. Järgmiste märkimisväärsemate filmide seast leiab Agustí Villaronga "In a Glass Cage'i", kuid ka mehhiklase Arturo Ripsteini "Deep Crimsoni" (1996) ning "No One Writes to the Coloneli" (1999). 2001. aastal astus Paredes üles Guillermo del Toro filmis "The Devil's Backbone".

Paredes oli 2000.–2003. aastani ka Hispaania filmiakadeemia president.