"Minu geniaalse sõbranna" peaosatäitjad: Elena ja Lila on nagu sama inimene

Elena Ferrante samanimelise romaanisarja järgi valminud telesarja viimane hooaeg toob kaasa uued peaosatäitjad. Ferrante fännidele üle maailma armsaks saanud Elenat ja Lilat kehastavad nüüd Alba Rohrwacher ja Irene Maiorino.

Itaalia üht tuntuimat näitlejat Alba Rohrwacherit teavad eestlased ilmselt hästi Luca Guadagnino 2009. aasta filmist "Mina olen armastus", kus ta mängis Tilda Swintoni tegelaskuju tütart, aga ka kassahitist "Täiuslikud võõrad" ja mitmest tema õe Alice Rohrwacheri linateosest nagu näiteks "Õnnelik Lazzaro". Napolis sündinud Irene Maiorino siinmail ehk nii hästi teada pole, kuigi temagi on kaasa teinud mitmes lühifilmis ja telesarjas, muu hulgas seriaalis "Gomorrah".

Vestlesime Alba Rohrwacher ja Irene Maiorinoga Zoomi teel augustis, mil nad olid sarja "Minu geniaalne sõbranna" uut hooaega New Yorgis esitlemas.

Rohrwacher tunnistas, et tal on seriaaliga väga isiklik suhe – on ju selle looja ja esimeste hooaegade režissöör tema elukaaslane Saverio Costanzo, teisel hooajal lavastas mõned episoodid Alba õde Alice. Kõigele lisaks on Rohrwacher algusest peale sarja kaadritagune minajutustaja. Nii on ta selle võtteplatsilgi olnud esimesest hooajast peale ja näinud enda sõnul, kuidas varasemad Elena ja Lila osatäitjad Margherita Mazzuco ja Gaia Girace iga päevaga aina paremaks näitlejaks said. Vähe sellest, Rohrwacher ütles, et sari muutis lausa ta elu, sest ta pole ühegi tegelaskujuga nii kokku kasvanud kui Elenaga.

Sama kinnitas ka Irene, kes ütles, et tänu Lilale leidis ta end taas üles ning sai tagasi eneseusu. "Lila andis mulle jõudu olla täpselt selline inimene nagu ma tahan," räägib ta.

Mõlemad naised kinnitasid veel kui ühest suust, et "Elena Ferrantel on eriline omadus kõnetada kõiki inimesi." "Igaüks võib end mõnes tema tegelaskujus ära tunda," rääkisid nad, lisades, et võtete ajal sai Ferrante raamatust nende jaoks justkui piibel. "Kui kõhklesin või olin teelahkmel, sain Ferrante tekstist alati vastuse," rääkis Rohrwacher.

Mõned näevad Lilat ja Elenat sõpradena, ent osade inimeste arvates käituvad nad vahepeal nagu teineteise vaenlased. Kuidas teie meelest asjad on?

Alba Rohrwacher: Mulle tundub vahel nagu Lila oleks vaim või kummitus. Või Elena peegeldus. Aga kindel on see, et Lila annab Elenale tugevust, paneb ta liikuma. Mäletad esimesest hooajast ja Ferrante "Minu geniaalne sõbranna" avaraamatust stseeni, kui Elena ja Lila mere äärde lähevad? Ühel hetkel ütleb Lila, et lähme koju tagasi ja siis on Elena see, kes soovib edasi minna. Minu jaoks on nad nagu üks ja sama inimene. Nad vajavad teineteist, et end terviklikuna tunda. Lila ei saa ilma Elenata ja vastupidi. Nad muudavad üksteist paremateks inimesteks.

Irene Maiorino: Ma olen täiesti nõus. Alba sõnastas nii kenasti selle, mida midagi olen mõelnud.

Kas te tundsite teineteist ka enne võtete algust?

Alba Rohrwacher: Ei. Kusjuures huvitav on see, et me hakkasime teineteist avastama ja tundma õppima läbi oma tegelaskujude. Meie vahel tekkis kohe mingi eriline energia, me tõesti kasvasime filmimise käigus kokku. Mingi veider pinge valitses meie vahel aeg-ajalt täpselt nagu Elena ja Lila vahel, ent see oli väga positiivne pinge. Kõik tundus kogu aeg nii õige ja tõene, et ma nimetaksin seda lausa maagiliseks. Mul kui näitlejal ei ole midagi sellist kunagi varem juhtunud.

Irene Maiorino: Ma olen kõigega, mida Alba rääkis, jälle sada protsenti nõus. Tõesti, me polnud kunagi varem kohtunud ja meil ei jäänud ka väga palju aega proovide tegemiseks, nii et hüppasin natuke tundmatusse vette. Aga nii kui tekkis mingi kõhklus, saime kohe abi raamatust ja oma tegelaskujudelt. Enamasti annab ju näitleja oma karakterile midagi juurde, aga meie puhul läks vastupidi. Meie tegelaskujud andsid meile midagi väga erilist juurde. Seda võib tõesti maagiliseks kogemuseks nimetada, nagu Alba ütles.

Nii sarja kui ka raamatute peategelane on Elena ja Lila kõrval Napoli. Kui Napoli oleks inimene, siis kuidas te teda iseloomustaksite?

Irene Maiorino: Jaa, muidugi on Napoli üks sarja ja raamatute peategelane, sama oluline kui Elena ja Lila. Ja loomulikult on Napoli naine! Olen Napolis sündinud ja kasvanud, seal on mu juured ning mul on selle linnaga väga tugev side. Seal on meri ja vulkaan, mis on kogu aeg liikumises, nad ei seisa paigal. Nii et ütleksin, et Napoli on liikuv, tugev, lojaalne ning kartmatu. Nagu Lila.

Alba Rohrwacher: Ka minu jaoks on Napoli üks sarja ja raamatu peategelane. Elena Ferrante kirjutab ju alati Napolist! Napoli on ettearvamatu ja muidugi on ta naine, sest naised ongi ettearvamatud. Ent Napoli on ka täis fantaasiat. Minu jaoks on see ainus linn maailmas, kus inimlikkus suudab alati üllatada, seda väga poeetilisel ning fantaasiarikkal viisil. See mind Napoli juures kõige rohkem paelubki.

*

Intervjuu ilmus ajakirja Säde sügisnumbris.

"Minu geniaalne sõbranna" on vaadatav HBO platvormil ja ETV2-s ning Jupiteris.