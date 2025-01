Liivo Niglase käe all valmis portreefilm etnoloog Eva Toulouze'ist

Film jälgib tema tegemisi ja meenutusi talle olulistes paikades, viies vaataja Rooma surnuaiale, Portugali väikelinna, Budapesti ülikooli, Pariisi tänavatele, udmurdi külla Baškortostanis ja Lõuna-Eesti metsatallu. See on lugu kõrgis kõrgkultuuris üles kasvanud lääneurooplase kujunemisest vaikust ning sotsiaal-kultuurilise hierarhia puudumist nautivaks eesti ja soome-ugri patrioodiks. See on ka kodutunde olulisusest ja sellest, et sageli ei teadvusta me eestlastena, kuidas meil tegelikult vedanud on – kuidas meie jaoks iseenesestmõistetavad nähtused nagu metsik looduskeskkond, horisontaalne maailmatunnetus ning seda väljendav keel, võivad mõne jaoks olla midagi ihaldusväärset, milleni jõudmiseks tuleb teha suuri jõupingutusi ja käia läbi pikk tee.

Režissöör, operaator, helioperaator Liivo Niglas, monteerijad Kaie-Ene Rääk ja Liivo Niglas, helirežissöör Harmo Kallaste, värvimääraja Mart Raun, graafiline disainer Kaidi Kaasik produtsendid Kaie-Ene Rääk ja Liivo Niglas. Film on valminud portreefilmde sarjas ning selle tootjad on F-Seitse ja mp doc.

Pärast esilinastus Tartus jõuab "Teekond koju" mõne erilinastusega ka mujale kinodesse, kevadel saab filmi näha ka ETV eetris.