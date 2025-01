Vene Teatris esietendub Federico Fellini filmi põhjal valminud muusikalavastus

"Cabiria" räägib ausa ja avatud inimese vastasseisust ükskõikse maailmaga, kus inimväärikus ei maksa kuigi palju.

"See on lugu minust, see on lugu sinust, see on lugu nendest vaatajatest, kes seda lavastust vaatama tulevad. Ma arvan, et kõik on mingil määral olnud Cabiria rollis, sarnastes olukordades elus. Inimene, kes tuleb suurde linna ja, püüdes oma elu kuidagi üles ehitada, kaotab algul kõik, seisab silmitsi pettuste ja reetmistega, kuid hiljem, toetudes armastusele, lootusele ja rõõmule, saab lõpuks tagasi usu ellu ja tulevikku ning julma, kuid väga ilusasse linna," rääkis lavastaja Sergei Golomazov.

Paulsil paluti Fellini filmi põhjal valmivale lavastusele kirjutada muusika juba 20 aastat tagasi. "Ütlesin kohe, et see on ju geniaalne film ja see on ohtlik ettevõtmine, ma kardan. Aga lõpuks siiski nõustusin," rääkis Pauls.

Lavale astuvad Marika Otsa või Anastassia Tsubina, Artjom Garejev, Daniil Zandberg, Anna Sergejeva, Igor Rogatšov, Jekaterina Kordas, Aleksandr Žilenko, Alexandr Domowy, Jevgeni Kravets ja Dmitri Kordas.