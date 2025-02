Ugalas esietendus tragikomöödia "Džinnimäng"

Endine firmaomanik Weller veedab päevi vanadekodus üksi kaarte mängides. Ühel päeval satub verandale varem majavalitsejana töötanud Fonsia, kelle Weller meelitab kaardilaua taha. Fonsia avastab, et pole magusamat tunnet, kui kedagi džinnimängus võita.

Fonsiat ja Wellerit kehastavad Luule Komissarov ja Andres Tabun ütlevad, et "Džinnimäng" on näitlejale paras väljakutse.

"Kaheinimese tükk, korrakski ei saa õhku hingata. Ikka keeruline, jah," tõdes Komissarov, kelle sõnul vaevab tegelasi tegelikult üksindus. "Ja kui leiad endale kellegi niisuguse kellega juttu ajada, kellega olla," lisas näitleja.

Tabuni sõnul on tema mängitud Welleril väga lühike süütenöör. "Meil ikka kired möllavad ja tunded löövad aeg-ajalt lõkkele. Meil ikka on millestki rääkida," sõnas Tabun.

Ugalas mängiti "Džinnimängu" esimesena Eestis 41 aastat tagasi, siis olid laval Lisl Lindau ja Kaljo Kiisk. Ka nüüd võeti aluseks toonane, läbi kopeerpaberi trükitud algne tekst, mida dramaturg Tõnis Parksepp pisut kohendas.

"Need teemad on minu meelest praegu meie ühiskonnas ja kogu maailmas olulised. Mõnedes riikides on loodud ju isegi üksinduse ministeeriumid, vist Jaapanis. See on teema, mis inimkonda jälitab ja sellega tuleb tegeleda," selgitas lavastaja ja teatrijuht Garmen Tabor.