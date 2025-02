Priit Pedajas: hea meelega ei teeks ma mitte midagi

Priit Pedajas ütles, et sel hooajal tal ühtki lavastust kavas ei ole, aga praegu ta loeb ja vaatab järgmiseks hooajaks asju. "Järgmiseks hooajaks on mingid kokkulepped, kui need veel kehtivad, sest ajad ning teatrite juhtkonnad muutuvad," kinnitas ta ja lisas, et mingi ärevust tal jõudeoleku ajal ei tule. "Ma ei teeks hea meelega midagi."

"Head teatriajaloo õpetajad, kellega ma olen kokku puutunud, on ikka ja alati korranud seda, et ei ole midagi uut, kõik on ühel või teisel moel enne olnud," sõnas Pedajas ja lisas, et Stanislavski-ajastust on muutunud ehk see, et siis tekkis lavastaja amet. "See on väga noor amet, võrreldes teatri enda ajalooga."

Seda aga Pedajase sõnul öelda ei saa, et lähiriikides mängitaks teatris teistmoodi. "Põhiline on see, et näitleja tahab hästi mängida ja kui saab talle toeks olla, siis on see koostegemise rõõm," mainis ta ja lisas, et oma karjääri alguses pidi ta olude sunnil ka ise palju näitlema. "Aga tõelise lavastajatunnetuse sain ma kätte alles siis, kui ma ise laval ei olnud, see on nii suur vahe, sest kui sa ise oled laval, mängid ja lavastad, siis mängimine jääb poolikuks, sest sa pead kogu aeg kontrollima, mida teised teevad."

"Eesti teatris on praegu hästi see, et publik käib ja lavastused sünnivad," rõhutas ta lõpetuseks.