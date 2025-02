Helsingis esitleti draamateksti, mille üheks tegelaskujuks on Imbi Paju

Kolmapäeval, 12. veebruaril esitles soomerootsi kirjanik Emma Juslin Helsingi Klockrike teatri Nobel Festivalil oma uut draamateksti, mille üheks tegelaskujuks on eesti kirjanik Imbi Paju.

Juslini näidend on pühendatud Nobeli kirjandusauhinna laureaadi Svetlana Aleksijevitši pärandi hoidmisele ja edasikandmisele. Autor tõdeb, et Paju looming on teda alati sügavalt inspireerinud.

"Aleksijevitši raamatud põhinevad vestlustel päris inimestega, tuues esile minevikuhääli, mida harva kuuleme. Tema looming käsitleb samu teemasid, mis on ka Imbi Paju teostes, mistõttu tundus loomulik, et Paju võiks olla osa sellest draamatekstist. Aleksijevitš uurib muu hulgas, kuidas ideoloogilised süsteemid kujundavad indiviidi ja kuidas kollektiivne mälu minevikust mõjutab meie tänapäeva," selgitas Juslin.

Emma Juslin on tunnustatud soomerootsi kirjanik, kelle looming keskendub identiteedi, perekonna ja ühiskonna ootuste teemadele. Tema teosed on pälvinud laialdast tunnustust nii Soomes kui ka rahvusvaheliselt. Viimased kümme aastat on ta elanud Haapsalus. 2016. aastal võitis Juslin arvamuslugude võistluse konverentsil "Eesti ja Põhjamaad – Eesti kui Põhjamaa?", mille peaauhinnaks oli osalemine Nobeli rahupreemia üleandmistseremoonial Oslos.

Imbi Paju tuntuim teos "Tõrjutud mälestused" valiti 2020. aastal Soome kirjastuse Like ja raamatukaupluste poolt tänapäeva Soome kirjandusklassika hulka. Tema 2023. aastal ilmunud "Kirjanduskliinik. Mida tähendab olla inimene" ilmub sügisel ka soome keeles.