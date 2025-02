Von Krahli lavale jõuab Salme Masso kokaraamatute põhjal loodud performance

Von Krahli teatri salongis etenduv "Nälg" on eksperimentaalne lavastus, kus saavad kokku Von Krahli teatri uued tegijad ning punkluuletajad Riste Sofia Käär ja Elo Valner. Lavastuse autorid on ühtlasi ka etendajad, kes koorivad prožektorite valguses porgandit ja hakivad sibulat.

"See on üks pikk luuletus, mis räägib supi tegemisest. Me ise oleme laval ja kehastame ka iseend. See etendus koosneb asjadest ja olukordadest, mis meiega niikuinii juhtuvad ja mida me nagunii teeme mõnes mõttes. Nii et see on selline dokumentaallavastus," rääkis autor ja etendaja Riste Sofia Käär.

Lavastuse inspiratsiooniallikaks on Salme Masso legendaarsed nõukogudeaegsed kokaraamatud ning raadiost kõlab sõbralikult tuttav Anu Lambi hääl. Kavalehel iseloomustatakse lavastust kui kurbmängu kahes vaatuses. Või on see hoopis absurdmäng?

"Väga naljakaid kohti on ka! Väga lõbusaid. Selles mõttes see on ikkagi elujaatav etendus," lisas Käär.

"Nälga" esitatakse väikesearvulisele publikule Von Krahli teatri proovisaalis. "Kohe, kui me trupiga kokku saime, siis esimese asjana koorus välja, et hästi tähtis on see, kuidas supi keetmine annab väga palju füüsilisi sensatsioone. See lõhn, kui sa sibulaid hakid ja publikul lähevad silmad punaseks ja vesiseks. Hakkimise hääled peavad kostma kõigi publiku liikmeteni. See loob olulise taustatunnetuse. Kuigi oli võimalus panna see 500-pealisesse saalis, siis oli meile väga tähtis, et seda ei juhtuks," rääkis Valner.

Nälg esietendub järgmisel reedel ning seejärel kümmekonnal korral märtsis ja aprillis.