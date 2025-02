Mihkel Maripuu isikunäitus mõtestab maalikunsti positsiooni ekraaniajastul

Näitusel otsib Maripuu kokkupuuteid inimliku ja digitaalse vahel. Seda ajal, mil maalikunsti kõrval on digitaalsed võimalused ja tehisintellekt aina enam võimalusi pakkumas.

"Kui hästi palju on spekuleeritud selle üle, kas maalikunst on surnud või ellu ärganud, või millal ta siis lõpuks uuesti sureb, siis ma arvan, et just maalikunsti surematus ongi tingitud tema primitiivsest, arhailisest olemusest," ütles Maripuu.

Nii ongi kunstniku sõnul näituse laiem idee näidata maalikunsti elujõulisust. "Kui eelmisel sajandil fotograafia massidesse liikus, siis oli analoogne situatsioon, kus arvati, et nüüd on maalikunstiga lõpp. Paljud kunstnikud, näiteks Picasso, küsisid, et mis nüüd üldse eluga edasi saab. Üsna pea sai selgeks, et meediumid on ikkagi niivõrd erinevad, et uuem trend võtab teatud ajaks kindlasti juhtrolli, aga niipea, kui tema uudsus taandub, siis muutub ta tööriistaks," selgitas Maripuu.

"Võib-olla on minust naiivne seda välja tuua, aga kuna ma olen ikkagi maalikunstnik, siis ma tunnen vastutust vedada vägikaigast uute ahvatlevate pildiloomis-võimalustega. Proovida koos eksisteerida kõige moodsa ja ahvatlevaga, ühendada parimad osad, et tulemus saaks absoluutne," lisas kunstnik.

Kuraator Lilian Hiob-Küttise sõnul on kunstniku käekiri väga eriline ja tööd põhjalikult läbitöötatud. Nii tunduvad näitusel olevad tööd justkui trükitud, kuigi on siiski maalitud.

"Näeme väga häid maale ja kunstnikku, kes üritabki mõtestada kogu virvarri, mis internetikultuurist vastu vaaba, võib-olla isegi kuidagi kriitiliselt vaatab seda, proovib sellest loogilisi tulemeid tuua," selgitas kuraator.

"Teostes on kindlasti metamorfoosi ja taassünni element. Väga palju on ka tulemotiivi, mis võiks viidata taassünnile. Lisaks magusatele vormidele on päris palju ka inimese, looma ja looduse motiive, aga need ei ole otseselt esil, vaid neist saab aru siis, kui teost lähemalt vaadata," lisas ta.

Näitus on Kogo galeriis avatud 19. aprillini.