Kultuurkapitali hiljutise esseekonkursi eesti kultuuri tulevikust võitis tekst nimega "Kuidas me tapsime püha", mille autor on Nora Maria London. Hiljem selgus, et tegu on varjunimega. Kes on selle lavastuse taga ning mis pani teda võidutööd kirjutama?

Essee autor on "Plekktrummi" külaline esmaspäeva õhtul kell 22 ETV2-s. Saadet juhib Joonas Hellerma.