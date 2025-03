Kunstnikud Sirje Eelma ja Rait Prääts avasid Tartu Kunstimajas ühisnäituse

Juba 50 aastat on kunstnikepaar elanud ühes majas ning olnud sama kaua tegevad kunstimaastikul – Sirje graafikuna, Rait algul vitraažikunstnikuna, hiljem liikudes järjest enam skulptuuri suunas. Nad on Eestis ja Soomes teinud kokku 15 ühisnäitust nimega "Ühes majas". Näitustel on olnud olulised nii koht kui aeg.

"Ühelt poolt suur kontseptsioon, mis mahub lausesse "Ühes majas", mis antud juhul on 50 aastat olnud, aga konkreetselt kui me vaatame seda näitust, siis aja termin on siin väga tähtis. Nii minu kui Sirje töödes, ja võta sa kinni, kas see on minevik, käesolev hetk või tulevik, kui kivistise kaudu kivistunud hetk, mida tulevikus saab jälgida," ütles kunstnik Rait Prääts.